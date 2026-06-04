馬德鐘腳部嚴重發炎腫脹抽積水　膝頭蓋痛到腳踝慘停工：寸步難行

視帝馬德鐘近日突發重病入院，今日（6月4日）社交平台曝光了自己手插喉管、右腳被重重包紮的病床照。他透露自己右腳從膝蓋到腳踝嚴重發炎腫脹且需要抽取積水，因「寸步難行」倍感煎熬，不得不無奈煞停工作，並抱歉缺席潮州節慶典。

馬德鐘近日突發重病入院。（IG@joema_tak_chung）

馬德鐘痛苦直言：從未試過咁煎熬

從馬德鐘上載的近照可見，馬德鐘虛弱地身穿病人服躺在病床上，左手手腕位置明顯見到插著用來輸液的喉管，而右腳膝蓋以下的位置則被敷料及繃帶緊緊包紮著，情況令人擔心。他更在圖片上寫下長文，透露自己正經歷人生前所未有的劇痛：「人生總有第一次，從膝頭蓋痛到腳踝，整段嚴重發炎腫脹還要抽積水，寸步難行，實在煎熬，從未試過這樣。」

馬德鐘坦言，這次右腳由膝蓋一直蔓延到腳踝，大範圍出現嚴重的發炎和腫脹，甚至要經醫生關節穿刺「抽積水」治療，過程極度痛苦，現時的他更被痛楚折磨到「寸步難行」，情況相當嚴重。

馬德鐘透露被痛楚折磨到「寸步難行」。（IG@joema_tak_chung）

遺憾缺席潮州節慶典向公眾致歉

因為今次突然發病，一向敬業樂業的馬德鐘不得不向現實低頭，無奈宣布全面急煞停手頭上的工作，當中包括原定於6月5日舉行的重大公開活動。他滿心愧疚地向主辦方及大眾致歉：「還有非常抱歉無法以潮州大使身份，參加6月5日潮州節慶典，希望活動成功！期望下次再與大家見面。」

遺憾缺席潮州節慶典.（IG@_joema.hk）

先天罕見頑疾曾被指「有致命危險」

馬德鐘入院的消息曝光後，大批圈中好友、網民及粉絲都表示震驚及十分擔憂。事實上，年近6旬的馬德鐘，多年來一直在與隱疾搏鬥。

他過去曾公開承認，自己患有先天的「強直性脊椎炎」。這個與免疫系統相關的遺傳性頑疾，導致他長年累月受到嚴重的腰背痛楚困擾。他曾透露： 「30、40歲嚴重啲可以引致死亡，依家危險性少啲，有藥物控制。」雖然這個先天隱疾近年已透過藥物得到有效控制，但如今年紀漸長，舊患未除，右腳又突然爆發大範圍的嚴重發炎，難免令外界擔心他的免疫系統是否再度出現劇烈波動。