「花旦王」芳艷芬售大宅淨賺六千萬　四十年代時曾閃嫁名醫隱退

被譽為「影壇明珠」的粵劇界及電影界殿堂級傳奇芳艷芬，不僅在演藝成就上名留青史，私底下的投資眼光亦極具智慧。市場最新消息指出，芳姐名下一項位於山頂馬己仙峽道26號的中層B室豪宅大宅獲企業買家以7,797萬元，折合每呎造價高達37,630元成功易手。

芳艷芬持貨28年獲利逾6千萬。（FB@芳艷芬）

山頂大宅持貨28年暴升4倍獲利6,317萬

翻查物業紀錄，財政卓越的芳姐早在1998 年（九十年代末期），便以1,480萬元將此優質物業收歸名下，其後轉由家族公司持有。該公司的核心成員包括芳姐的兒子陳嘉泰，以及身為新鴻基地產高層親屬的媳婦陳嘉惠。芳姐持貨至今足足28年，如今成功促成交易，帳面瘋狂大賺6,317萬元，物業升幅高達4倍有多，足見其精準的長線投資智慧！

馬己仙峽道26號。（黃偉民 攝）

40年代叱咤粵劇影壇 閃嫁名醫洗盡鉛華

今年已邁入100歲百歲高齡的芳艷芬，自四十年代起，便以獨特的唱腔與精湛演技叱咤香港影壇與粵劇界。在短短十年的黃金極盛期中，她便擔綱了超過百部電影的女主角，產量與票房號召力皆驚人，是當時得令、紅透半邊天的超級巨星。

然而在1959年，正值事業巔峰的芳姐在拍畢告別作《出嫁從夫》後，便毅然決定為愛告別水銀燈，下嫁名醫楊景煌。從此她洗盡鉛華、絕跡所有商業演出，將全副心神投入於相夫教子之中，只有在八、九十年代幾次為了大型慈善籌款，才破例大開金口。芳姐曾在其個人傳記中分享，她這一生有三大終極目標：事業有成、家庭圓滿、造福社群。回看她的一生，這三項無數人追求的成就，她早已全部完美達成，堪稱人生勝利組的天花板。

有「花旦王」之稱的芳艷芬等。（金像獎大會提供）

慷慨捐贈八和會館傳承大戲文化

雖然隱退多年，但大眾對芳姐的關心從未減退。去年，資深傳媒人汪曼玲在其社交頻道《快拍.曼鏡頭》中，就曾為廣大戲迷帶來芳姐的最新近況。汪曼玲透露當時曾與芳姐的千金楊世芳聯絡，得知當時即將迎來百歲大壽的芳姐目前身體狀況非常安好，思想依然精靈。只是畢竟年事已高，日常生活中需要比一般人較多的睡眠時間來休養生息、回復體力。大批粉絲得知松柏長青的芳姐身體健康，都紛紛留言送上祝福。

除了個人生活美滿，芳姐更是一位擁有俠骨柔情的慈善家。她即便不在鎂光燈下，對推動香港傳統粵劇戲曲的發展依舊不遺餘力。當年香港八和會館的永久會址，正是由芳姐當年慷慨解囊、無私捐贈而來，對粵劇界的傳承做出了巨大的歷史貢獻。