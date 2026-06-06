世界盃廣告麥巴比率巨星大鬧荷里活片場　LISA驚喜現身成焦點

四年一度的世界盃即將揭開序幕，全球早已掀起足球狂熱！日前Nike Football發佈全新重磅宣傳片《Rip The Script》（不按劇本來），破天荒打破了足球、音樂、荷里活與流行潮流的界線，多達33位來自全球不同領域的頂級巨星同場「大鬧荷里活製片廠」，迅速在網絡上掀起熱話！



Nike Football發佈全新重磅宣傳片《Rip The Script》。（YouTube@Nike Football）

球星拋開劇本聯手玩謝導演

今次宣傳短片的主線圍繞一個荷里活超級製片廠展開。片中導演試圖掌控大局，嚴格要求球員們按照他寫好的「劇本」去踢球。怎料以麥巴比（Kylian Mbappé）、C朗（Cristiano Ronaldo）為首的足壇巨星們完全不按牌理出牌，直接在現場憑本能和大騷球技，將片場變成大型足球遊樂場，直接把導演逼到當場崩潰。

大鬧荷里活製片廠。（YouTube@Nike Football）

LISA現身巨星秒變粉絲索簽名

在這場失控的狂歡主線中，宣傳片還巧妙穿插了許多意想不到的跨界彩蛋。其中最令娛樂粉驚喜的，莫過於全球樂壇兼時尚天后LISA的驚喜客串！LISA在今年1月份才剛正式宣佈成為Nike品牌代言人，這回隨即迎來世界盃超狂大企劃。片中她雖然只短暫現身一個片段，但當其他人正在片場瘋狂追逐時，竟然為了她特意停下腳步索取簽名，盡顯其當紅天后的超強排場！

LISA現身宣傳片。（YouTube@Nike Football）

LISA在今年1月剛剛成為NIKE代言人。（YouTube@Nike Football）

荷里活影星潮流巨星夢幻聯動

除了LISA之外，宣傳片更隱藏了大量娛樂圈與潮流界大咖。美國話題女王Kim Kardashian帶著兒子Saint West驚喜亂入扮演「足球媽媽」，荷里活男星Channing Tatum搞笑充當夏蘭特的特技替身。再加上Travis Scott、Central Cee、Young Miko、Ted Lasso，以及NBA巨星「詹皇」LeBron James等人接連登場，這場世紀聯動簡直令球迷與影迷過足癮。

（YouTube@Nike Football）

（YouTube@Nike Football）

（YouTube@Nike Football）