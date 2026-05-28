Lisa世界盃推廣曲遭諷似夜店歌　歌詞大肆炫富舞姿大膽引網民抵制

BLACKPINK成員Lisa攜手巴西歌手Anitta及尼日利亞歌手Rema，共同演唱的2026年美加墨世界盃推廣曲《Goals》。三人將於下月中舉行的2026年世界盃開幕禮擔任表演嘉賓，Lisa將因此成為K-Pop女歌手第一人。



BLACKPINK成員Lisa攜手巴西歌手Anitta及尼日利亞歌手Rema，共同演唱的2026年美加墨世界盃推廣曲《Goals》。（X@FIFAWorldCup）

Lisa將作為首位登上世界盃開幕舞台的K-pop女歌手。（IG@lalalalisa_m）

歌詞大肆炫富被狠批調性割裂

然而，這首本應具里程碑意義的大作，卻因歌詞內容與世界盃精神嚴重不符，引發不少網民強烈抵制。大批網民狠批歌詞與世界盃體現的團結、熱血精神割裂，歌詞大肆宣揚物質主義，反覆強調「身材炫耀」及「買下整間夜店」等紙醉金迷的內容。不少網民更拿由夏奇拉（Shakira）演唱的2010年世界盃足球賽官方歌曲《Waka Waka》作對比，直指Lisa新歌聽起來更像「夜店DJ曲」或「可樂廣告」，甚至被無情評為「世界盃史上最差歌曲」。

歌曲因歌詞及舞蹈動作遭網民抵制。（IG@lalalalisa_m）

歌曲因歌詞及舞蹈動作遭網民抵制。（IG@lalalalisa_m）

歌詞被批和世界盃體現的團結、熱血精神沒有絲毫關連。（微博圖片）

有網民拿2010年世界盃足球賽主題曲《Waka Waka》作對比。（微博圖片）

舞蹈動作大膽被指帶性暗示

除了歌詞引發爭議，Lisa的舞台風格亦進一步強化了外界的負面觀感。她在MV及彩排中的露腰造型、貼身舞姿以及頂胯等大膽動作，被指帶有性暗示，更令網民聯想到她此前參演瘋馬秀的種種風波。大批觀眾強烈質疑，這類過度性感的風格與頂級體育賽事要求「家庭友好、熱血正向」的調性完全不符，憂慮會對未成年粉絲產生誤導，令這場萬眾矚目的開幕式首演尚未登場便深陷輿論風波。

Lisa舞姿遭網民質疑含性暗示。（YouTube@‎⁨FIFA）

舞姿被指大膽。（YouTube@‎⁨FIFA）

Lisa舞姿遭網民質疑含性暗示。（YouTube@‎⁨FIFA）

被質疑過分性感。（YouTube@‎⁨FIFA）