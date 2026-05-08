Lisa流出「親密貼身男模照」 傳LV三公子缺席生日宴2人疑爆分手
撰文：TVBS新聞網
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2026年度的「時尚界奧斯卡」Met Gala已在日前落幕，慶功宴的照片也正式公開，許多名人私下輕鬆愜意的一面也成話題。其中一張BLACKPINK成員Lisa與火辣男模貼身的照片更成焦點。
原因就在於近來傳出她與LVMH集團三公子的Frédéric Arnault分手，讓外界好奇Lisa是否轉向新歡。
更多Lisa在Met Gala及After Party照片：
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慶功合照互動親密 男模身分曝光
與Lisa親密貼身的是巴勒斯坦裔男模Fai Khadra，他在沙烏地阿拉伯出生、在杜拜成長，同時還有音樂人身分，過去曾跟李奧納多名模前女友Camila Morrone交往。
更多男模Fai Khadra照片：
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Lisa與Fai Khadra在Met Gala慶功宴的照片中肩膀與臉頰相貼，互動親密，不少人都好奇到底雙方現在關係為何。
缺席慶生派對傳分手 感情現狀霧裡看花引熱議
LVMH三公子2023年7月跟Lisa被拍到在法國巴黎的某間餐廳一同現身，自此傳出兩人戀情，不過至今尚未正式官宣。
然而韓媒消息指出，Frédéric Arnault缺席Lisa今（2026）年3月27日在印尼峇里島舉辦的生日派對，分手消息甚囂塵上，感情狀況真相如何也看得外界撲朔迷離。
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