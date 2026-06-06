陳展鵬複式豪宅新居曝光　單文柔首公開愛女小豬比睡房見名牌傢俬

視帝陳展鵬與老婆單文柔自搬入複式豪宅後，居住環境一直備受網民關注。近日，單文柔在社交平台分享短片，首度公開7歲愛女「小豬比」的專屬睡房！房內除空間感十足外，更備有一套價值不菲的奢華兒童傢俬，足見兩夫妻對女兒的極致寵愛。



單文柔首度公開7歲小豬比睡房。（IG@smyphoebe）

小豬比睡房曝光！奢華傢俬價值不菲

從短片中可見，小豬比的專屬睡房佈置得相當溫馨，主要以白色和原木色為主調。最引人注目的莫過於擺放在大窗旁的一套專業兒童升降書枱及人體工學座椅。據悉，這套頂級傢俬相信是出自德國知名兒童傢俬品牌Paidi，按該品牌的高檔定位推算，這套裝備絕對價值不菲。身為「廿四孝媽媽」的單文柔，在為女兒打造專屬天地時花盡心思，床邊還擺放了印有小豬比可愛臉的特別訂製抱枕，處處都充滿著伴隨她成長的溫暖氛圍。

小豬比睡房驚現奢華名牌書枱。（IG@smyphoebe）

床上有印小豬比臉的特別訂製抱枕。（IG@smyphoebe）

陳展鵬親自裝修自豪為愛女築巢

提到這棟寬敞的獨立屋，陳展鵬早前曾透露大屋並非走奢華炫富路線，而是全家人的心血，他笑言：「其實係『豪』，係『自豪』個『豪』，唔係『富豪』個『豪』。」單文柔亦大讚老公事事親力親為，全力配合：「點解咁自豪，因為所有嘢係佢一手一腳做，包括木工、水電、拆嘢、搬嘢，全部都係佢做同埋策劃。」陳展鵬為妻女打造安樂窩不遺餘力，絕對是神級好爸爸！

陳展鵬親力親為參與裝修工程！（小紅書截圖）

陳展鵬親力親為參與裝修工程！（小紅書截圖）

單文柔曝光豪宅新居內部。（IG@smyphoebe）