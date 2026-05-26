北上視帝曝光複式豪宅新居內部　TVB被傳「劇荒」回歸家庭湊女

現年49歲的視帝陳展鵬近年積極北上開拓市場，早前舉辦入場費$498的東莞晚宴口碑不俗，雖然TVB被指陷「劇荒」，但看來陳展鵬仍然撈得不錯。陳展鵬與單文柔（Phoebe）結婚多年，向來是圈中模範夫妻。近來二人搬入複式豪宅，並不時在社交平台公開新居環境，除了裝修豪氣外，豪宅設有私人花園，花園驚現植物園和三棵大樹，空間感十足。單文柔日前在Instagram再分享搬入豪宅新居的生活，陳展鵬坐在樓梯休息湊女，女兒「小豬比」則在一邊做自己的事，相當溫馨！

單文柔生日。（IG@rongshao93）

陳展鵬、單文柔愛女小豬比幼稚園畢業。(圖片來源：smyphoebe@Instagram)

陳展鵬單文柔曝光複式豪宅新居

單文柔日前分享新居照片。從相中可見，一身居家隨意打扮的陳展鵬坐在樓梯上，望向天花板，悠閑享受與家人相處時光。陳展鵬家中裝修豪氣，又不失溫暖，單文柔買來鮮花裝點屋企，家中空間闊落，小豬比周圍跑跑跳跳，絕對無難度。

家中亦見擺有咖啡機，而在小豬比面前的櫃中，可見有陳展鵬的四個TVB獎座，四個獎座被珍而重之地存放。單文柔手抱鮮花，幸福發文：「我愛的人同愛我嘅人，都聚在這個最舒服嘅小空間，靜靜地、被花包圍嘅下午，為下星期好好充一充電」。

TVB視帝陳展鵬與落選港姐單文柔於2018年結婚。（IG圖片）

單文柔（Phoebe）陳展鵬的女兒小豬比。（IG：@smyphoebe）

陳展鵬一家三口生活美滿幸福，成為圈中模範家庭。（IG@rucochan）

陳展鵬做過地盤工日薪350蚊

1997年的亞洲金融風暴過後，陳展鵬被唱片公司放棄而大受打擊，頹廢地過了2、3年幾乎零收入的生活，靠父母接濟。後來陳展鵬面對現實，「放下身段」跟地盤判頭朋友工作，學做工程，工時長，日薪只有350元，他更試過連續工作兩星期，半年後因腳部受傷辭職。

陳展鵬2000年加入亞視，拍劇亦有做過主要角色，他於2007年重返無綫，首部重返無綫的作品為《桌球天王》，飾演青年版鄭少秋，對白及出鏡不多。但由《情越雙白線》開始，他就慢慢得到觀眾的留意。《讀心神探》、《真相》、《巨輪》、《張保仔》，以及《城寨英雄》裏的表現，統統都得到觀眾不少好評。

單文柔曝光豪宅新居內部。（IG@smyphoebe）

陳展鵬坐在樓梯上，小豬比則在獎座前做自己的事。（IG@smyphoebe）

樓梯前便是飯枱，櫃上擺有咖啡機。（IG@smyphoebe）