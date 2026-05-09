陳展鵬東莞晚宴爆滿狂收利是成「吸金王」　大爆同事開始帶團搵銀

視帝陳展鵬近年積極開拓內地市場，早前適逢復活節，他更北上廣東東莞舉行「復活節限定晚宴」。據悉當晚場面極其壯觀，全場爆滿，陳展鵬除了大展歌喉外，更與粉絲零距離互動，親和力爆燈。最令網民熱議的是，現場大批忠實粉絲紛紛遞上紅包，令陳展鵬收利是收到手軟，堪稱新一代「吸金王」！



陳展鵬早前內地出席晚宴狂收利是。（葉志明攝）

收利是感受到「長輩愛」

今日（8日）陳展鵬現身將軍澳電視城，出席無綫全新科技教育節目《AI時化，未來練習生》記者會。提到早前在東莞晚宴上狂收利是，陳展鵬接受《香港01》訪問時笑言感到非常窩心：「好開心！其實好多粉絲都係睇住我長大，佢哋好熱情，嗰種感覺好親切。」他直言利是代表了長輩同粉絲對他的祝福，比起金錢，那份心意更令他感動。

陳展鵬早前內地出席晚宴狂收利是。（葉志明攝）

陳展鵬今日出席無綫全新科技教育節目《AI時化，未來練習生》記者會。（葉志明攝）

回應門票減價疑雲 主辦方策略唔影響酬勞

對於有傳聞指晚宴門票由原價人民幣498元一度「跳樓價」減至299元，陳展鵬大方回應，指自己亦是事後才得知有多種套餐組合：「其實我都有留意到，原來主辦方好犀利，安排咗好多唔同嘅package，有啲係幾日幾夜嘅旅行團，有啲係即日來回，所以價錢上有分別都好正常。」

被問到門票減價會否影響其演出酬勞，陳展鵬果斷表示：「唔會影響！ 其實主辦方做得好出色，現場仲有直播，宣傳手法好多樣化。」他強調最重要是活動成功，能帶給觀眾新鮮感，「以前少有呢類結合旅遊、美食同表演嘅形式，最緊要係大家玩得開心，有得食、有得玩、有得睇表演。」

陳展鵬今日出席無綫全新科技教育節目《AI時化，未來練習生》記者會。（葉志明攝）

望大灣區多線發展 香港藝人「多棲」優勢

陳展鵬續指，現在內地發展空間很大，除了晚宴，其實很多同事都已經開始帶團或參與不同類型的商演。他認為香港藝人的優勢在於「多棲」及有經驗：「我哋香港藝人夠『多棲』，又專業又貼地，大家可以用經驗去配合唔同嘅活動。」