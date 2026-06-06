林子博嬲爆大鬧後輩唔做功課　矛頭直指前港姐：唔好覺得我欺凌你

娛樂新聞主播看似光鮮輕鬆，但背後做功課的功夫隨時決定生死。前TVB娛樂新聞台主播林子博日前在直播中大爆當年帶新人的血淚史，直言遇過不少「極度不受教」的後輩，更曾因一個低級的「災難級錯誤」而當場發火鬧人！

林子博爆自己帶的新人犯錯，卻被指職場欺凌。（YouTube＠子博在英國）

林子博：你係bully緊你自己份職業！

林子博在直播中分享，公司經常會安排前輩去教導新入行的主播如何做訪問、撰寫講稿等，但過程中總會遇到幾位自我、不聽勸的後輩。子博回憶起某次令人無言的採訪經歷：「我明明叫佢做定功課，上網Google吓個藝人資料，點知佢一開口就問個阿媽已經過咗身嘅藝人『母親節點慶祝』。」

這種毫無專業操守的「往死裡踩雷」提問，讓現場氣氛瞬間結冰，尷尬到極點。作為帶領前輩，林子博當時忍無可忍當場斥責，他在直播中更對著鏡頭字字鏗鏘地反擊：「我鬧你就梗㗎啦！你唔好覺得我bully（欺凌）你。大佬，因為你而家係bully緊個星呀，bully緊你自己份職業，bully緊你個崗位！」他認為，這種因為個人懶惰、不做功課而犯下的低級錯誤，是對自身工作極度不負責的表現，被前輩訓斥完全是應得的教訓，根本算不上欺凌。

賴彥妤「踩雷」問錯姜麗文

雖然林子博在直播中沒有指名道姓，但這番「母親節大忌」的言論一出，敏銳的網民立刻聯想到2022年前港姐兼娛樂新聞台主播賴彥妤，訪問秦沛女兒姜麗文（Lesley）時的世紀公關災難。

當時在《愛·回家之開心速遞》的宣傳活動上，賴彥妤負責採訪姜麗文，竟然順口問了一句：「明天母親節打算怎麼慶祝？」然而，全港市民基本都知道，姜麗文是在單親家庭長大，從小由父親秦沛一手拉扯大，其親生母親梁盛子早已離家，並在多年前於加拿大因病過世。當時這條突兀又失禮的問題一出，身旁的工作人員嚇得立刻出聲溫馨提示「問錯問題」，賴彥妤才驚覺闖禍，面露尷尬地望向攝影師，場面一度窒息。

娛樂新聞台主持賴彥妤竟向早已丁母憂的姜麗文問：「就嚟母親節啦你剛剛返香港，有冇計劃點慶祝呢同媽咪？」（影片截圖）

姜麗文展現教科書級「神EQ」 賴彥妤事後曬截圖道歉

這場尷尬風波最終演變成當年的熱搜話題，不過兩位當事人的處理方式卻高下立見。面對如此戳心窩的失禮問題，大方的姜麗文非但沒有變臉，反而淡定自若地微笑道：「母親節會同爸爸一齊慶祝，因為有好幾年爸爸做單親，今年爸爸喺香港，所以會喺哥哥屋企煮餐好食嘅畀佢，同埋都會DIY嘢送畀爸爸。」將焦點巧妙轉移到對偉大父親的感恩上，得體表現獲全網激讚。

賴彥妤遭轟不做功課，事後致歉。訪問播出後，賴彥妤遭到網民鋪天蓋地的炮轟，直指她不尊重受訪者、採訪前不看資料。隨後她迫於輿論壓力，在IG限時動態公開了向姜麗文致歉的短訊截圖，自責表現不佳。當時大方的姜麗文還溫柔安慰她「沒有做錯事，要想正面的事」。而賴彥妤亦公開承諾會努力做好：「原諒我的不足之處，絕非無禮之意，要特別向姜麗文和所有受影響人致歉。」