43歲李蘢怡大玩迷幻混搭曬黑絲長腿　盡騷「零跌Watt」噴血身材

現年43歲的李蘢怡（現名李宜錚）當年憑一首神曲《夜遊杜拜》唱到街知巷聞，雖然自推出一張唱片後便無以為繼，並選擇淡出幕前轉往珠寶業發展，但她依然不時在社交平台大方分享近況。日前，她在Instagram驚喜曬出全新性感照，無論是樣貌還是身材都「零跌Watt」，火辣程度簡直讓人噴血！



李蘢怡大曬性感照，火辣程度簡直讓人噴血！（IG@0.1iviia）

黑絲高跟火辣混搭風

李蘢怡今次曝光的這套私服穿搭潮流感十足，大玩混搭風格，盡顯她不俗的審美與品味生活。身穿一件格仔連帽襯衫，內裏巧妙地內搭一件黑色運動型內衣，大方展示若隱若現的結實腹肌，下半身則配上牛仔短褲，並搭上黑色絲襪與黑色高跟鞋，盡顯修長美腿，性感魅力沒法擋。

李蘢怡身穿格仔連帽襯衫加一件黑色運動型內衣，下半身則配上牛仔短褲，並搭上黑色絲襪與黑色高跟鞋。（IG@0.1iviia）

修長美腿好吸睛。（IG@0.1iviia）

最引人注目的是，李蘢怡特別戴上了一副粗框眼鏡，為這個性感狂野的裝束增添了幾分知性美及時尚文青氣息。相片整體特別使用了獨特的迷幻色彩流影（Chromatic Aberration）濾鏡特效，配合背景擺滿時尚單品的更衣室，畫面張力十足。

這副粗框眼鏡為李蘢怡增添了幾分知性美。（IG@0.1iviia）

李蘢怡騷黑絲高跟大玩「絕對領域」。（IG@0.1iviia）

李蘢怡大曬噴血身材！（IG@0.1iviia）

相片還使用了迷幻色彩流影（Chromatic Aberration）的濾鏡特效。（IG@0.1iviia）

從樂壇神曲到珠寶界強人

對許多港樂迷來說，李蘢怡這個名字絕對和經典旋律劃上等號，當年一首《夜遊杜拜》至今仍是不少人的集體回憶。雖然她在娛樂圈發展的時光不算長，但淡出幕前的李蘢怡非常有上進心。她後來不僅修讀了設計學位，更憑著自己的努力，成功轉型投入珠寶業發展，搖身一變成為職場女強人，實力演繹了何謂真正「美貌與智慧並重」的完美範本！

《夜遊杜拜》絕對是經典K歌。（《夜遊杜拜》MV截圖）