海俊傑喪妻後神隱多時被捕獲　獨站街邊身形消瘦令人心痛

海俊傑的化妝師太太莫家慈去年因急性肝衰竭不幸離世，對他造成了沉重的打擊，一度悲痛欲絕。事隔數月，他強忍傷痛，於今年3月宣布復出並北上內地拍攝短劇，逐步走出喪妻陰霾。然而，近日有網民在街頭捕獲他，其極度消瘦、憔悴的身影再度引發大眾的擔憂與心疼。



海俊傑太太莫家慈去年不敵病魔與世長辭。（微博圖片）

獨站街邊神情落寞 身形單薄「比3月時更瘦」

有網民近日在社交平台Threads上分享了幾張偶遇海俊傑的照片。相中的他打扮相當低調，身穿白色T恤、黑色鬆身褲，頭戴白色Cap帽及眼鏡，手上拿著外套獨自站在街邊，神情略顯憔悴。

有網民分享了幾張偶遇海俊傑的照片，心疼表示「真人真係好瘦」。（Threads截圖）

儘管衣著寬鬆，但海俊傑的身形卻令人揪心，寬鬆的衣服下難掩其單薄的骨架，手臂顯得十分纖細，海俊傑明顯消瘦，整個人看起來比今年3月公開露面時還要瘦上一圈，隻身一人站在街邊的他，整個人顯得有些心事重重。

海俊傑隻身一人站在街邊，心事重重。（Threads截圖）

海俊傑寬鬆的衣服下難掩其纖細的手臂。（Threads截圖）

海俊傑臉部明顯消瘦。（Threads截圖）

分享照片的網民見狀不禁心疼寫道：「真人真係好瘦，希望佢可以食多啲嘢，同埋開開心心。」 許多網民也紛紛湧入留言區為他加油打氣，期盼他能好好保重身體，早日真正走出傷痛，並表示非常期待能再看到他的演藝與歌唱作品。

曾淚求換肝救妻 承諾為家人積極重投工作

海俊傑與太太感情深厚，在莫家慈離世前，他曾不惜放下藝人身段，聲淚俱下地拍攝影片為愛妻尋求換肝的機會以及經濟支援。可惜的是，即使後來北上求醫，最終仍未能如願挽回太太的生命。

海俊傑曾為太太籌醫療費，泣不成聲。（IG@海俊傑）

在經歷喪妻巨變後，海俊傑曾坦言，為了不讓身邊的親友與粉絲擔心，自己一定會積極調養好身體，並努力重新投入工作。

海俊傑曾發文悼念亡妻莫家慈。（IG@gabrielocean1117）

這次他在街頭被網民偶遇，雖然消瘦的外貌令人擔憂，但網民們也紛紛留言為他的堅強打氣，除了叮囑他要保重身體、早日真正走出傷痛外，也表示非常期待能盡快再次看到他的演戲和歌唱作品。