海俊傑發文悼念亡妻莫家慈　離世前至親陪伴在側：平靜沒有痛苦

海俊傑的太太莫家慈早前因身體狀況緊急送院，被確診為急性肝衰竭（或稱急性肝硬化），海俊傑於網上緊急籌錢，在各方好友幫助下終於籌得約70萬港元醫療費用。可惜日前（27日）傳來消息，海俊傑太太最終不敵病魔，與世長辭。

海俊傑2017年與太太Effie（莫家慈）補擺喜酒。（視覺中國）

海俊傑曾為太太籌醫療費，泣不成聲。（IG@海俊傑）

海俊傑發文悼念亡妻，透露太太在至親陪伴下安詳離世。（微博@海俊傑）

海俊傑今日（29日）在社交平台發文悼念亡妻，透露太太莫家慈於 2025年11月27日下午 3:30pm 在至親陪伴下安詳離世，而且平靜沒有痛苦。有關喪禮的具體安排，海俊傑表示會稍後再作公佈。 全文如下：

「懷念 莫家慈（Effie）*

致各位朋友：

我的太太 莫家慈（Effie），於 2025年11月27日下午 3:30pm 安詳離世。她走得平靜沒有痛苦，在最後的時刻，她的至親們都有陪伴在側。

我們想向所有曾經幫助及關心 Effie 的朋友們，致以最深切的感謝。在她的生命裏，有幸能感受到大家的愛與關懷，這是她一生中最珍貴的禮物。如今，她終於可以放下一切的痛苦與困擾，得到永恆的安寧。

關於喪禮的具體安排，我們會稍後再在公佈。現階段希望大家能體諒，我們需要點空間及時間處理，抱歉暫時謝絕一切的查訪。感謝大家在這段期間的理解與支持。

願我至愛的太太安息，希望所有愛她的人，心中留著她溫暖的笑容。

* 莫家慈丈夫 海俊傑 敬上*」

海俊傑發文悼念亡妻莫家慈。（IG@gabrielocean1117）

海俊傑發文悼念亡妻莫家慈。（IG@gabrielocean1117）