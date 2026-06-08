TVB旅遊達人梁芷珮贈父親大屋曝光　千呎大宅當父親節禮物勁驚喜

撰文：亞瑟
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TVB旅遊節目「潮什麼」系列主持梁芷珮（Christy）深受觀眾喜愛，近年不僅開旅行社還轉型為吸金力極強的頂流KOL。隨著6月父親節即將到來，孝順的梁芷珮日前在社交平台大晒一段超溫馨的短片，直接送了一層位於中山的千呎新樓給爸爸。兩父女日前親自現身收樓，現場儀式感爆燈。

梁芷珮又開旅行社又做KOL。（IG@imchristyleung）

梁爸爸興奮狂讚「好靚」

影片中可見，梁芷珮帶着爸爸現身內地的銷售中心，原來梁爸爸事前被蒙在鼓裡，完全不知道女兒準備了這個大驚喜。直到現場安排了充滿內地收樓特色的「敲鑼」和「扑金蛋」儀式，梁爸爸才如夢初醒。

梁芷珮隨即對著鏡頭興奮笑言：「Surprise 爸爸呀！而家先知呢份父親節禮物。」隨後，兩父女乘坐高爾夫球車前往新居。沿途梁爸爸看着新屋的外觀，已經按捺不住興奮的心情，一路上手指指，忍不住大讚：「嘩！好靚喎。」喜悅之情溢於言表。

霸氣包底半開放房裝修費

新居配備了先進的密碼鎖大門，兩父女一入屋，寬敞明亮又方正的客飯廳環境立刻讓爸爸感到無比驚喜。梁芷珮 在片中透露，屋內所有的配置全部都是當地的「收樓標準」，裝潢簡潔耐看，而且最厲害的是做到了真正的「拎包入住（帶件衫就可以住）」，傢俬和家電極度齊全。

不僅廚櫃、電磁爐、消毒碗櫃、抽油煙機一應俱全，梁芷珮還特別強調「包晒，雪櫃都有」，且廚房連接小露台，方便放置洗衣機。更整齊擺放好餐桌椅、梳化、茶几及電視櫃，甚至連大電視機和冷氣機都已經為業主裝好。主人套房及客房均備有雙人床、衣櫃和床頭櫃，且連著露台或大窗台。當梁芷珮指著房內的分體式冷氣及窗簾說「窗簾都有埋」時，梁爸爸大感震驚，沒想到發展商會貼心至此。

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不用100萬就買到千呎大宅

除了買樓送禮，梁芷珮的全方位貼心更是照顧到無微不至。參觀到其中一間屬於半開放設計的房間時，她發現該處需要自行封窗才能變成獨立房間，梁芷珮隨即對著爸爸霸氣承諾：「呢度要自行封窗，封完窗之後其實咪又係多一間房，我包埋你（裝修費）喇！」參觀完畢後，兩父女開心地坐在客廳的全新梳化上歡呼，梁爸爸更對着鏡頭豎起大拇指，大讚極度喜歡女兒送的這份厚禮。

事後梁芷珮在社交平台滿足地留言：「攞咗樓喇！我 surprised 咗爸爸一層中山樓做父親節禮物呀！唔使100萬就買到成千呎，仲要包埋全屋家電，帶件衫就已經可以上嚟住，超級抵玩呀！以後佢哋北上玩唔使成日住酒店，預祝各位爸爸父親節快樂！」原來，梁芷珮 留意到父母近年經常喜歡北上內地旅行，為了讓兩老不用每次都頻繁尋找和入住酒店，索性買下一層安樂窩，讓父母在內地也有一個真正屬於自己的溫馨落腳點。

更爆不用一百萬就拎包入住。（IG@imchristyleung）
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