黃智賢夫婦銅鑼灣街頭被偶遇　太太緊身牛仔褲盡騷零贅肉凍齡身材

現年58歲的黃智賢（Ben）入行超過三十年，雖然多數演出配角，但憑着精湛演技，無論忠角奸角皆能駕馭，是觀眾心中公認的實力派演員。在幕前，他默默耕耘；在幕後，他更是圈中數一數二的「愛妻號」，與太太駱佩文（Maggie）相愛近四十年，從無任何緋聞，堪稱模範丈夫。



「愛妻號」黃智賢（Ben）。（IG@benwong1020）

銅鑼灣街頭被捕獲

近日有網民在銅鑼灣街頭幸運地偶遇黃智賢夫婦，並拍下短片分享到社交媒體。從影片所見，二人當時正在街角等候過馬路，雖然沒有手拖手，但並肩而立，身形相襯，流露着一種無需言語的默契。黃智賢當日打扮輕便，身穿灰色T恤配黑色短褲，頭戴紅色棒球帽，腳上一雙粉紅色襪子為一身「型佬」造型增添幾分玩味。不過，網民的焦點很快便落在他身旁的太太駱佩文身上。駱佩文身穿簡約藍色上衣及緊身牛仔褲，身形保持得極佳，苗條之餘線條分明，完全看不出歲月痕跡。

駱佩文身形保持得極佳。（影片截圖）

溫柔回應鏡頭顯教養

最令人驚艷的，是駱佩文的樣貌與氣質。在毫無修飾的路人鏡頭下，她皮膚緊緻，樣貌清麗，舉手投足間盡顯從容優雅。偶遇的網民特意在原帖提到「駱佩文好nice啊！還和鏡頭打招呼」，足見其大方友善。在片中她明顯察覺到有人正在拍攝，卻絲毫沒有面露不悅，反而溫柔地望向鏡頭報以微笑，那份不經意的親和力，令其氣質更添溫度。

駱佩文好nice啊。（影片截圖）

西貢築愛巢與愛犬為伴

黃智賢對太太的疼愛，從人生抉擇中可見一斑。早年他曾因投資失利輸掉20萬，仍堅持供女友到外國讀書追夢；2004年更為了留港陪伴太太，毅然決定重返TVB。他曾透露，太太早已習慣加拿大生活，連講廣東話都有困難，深知她未必能適應內地環境，故此工作決定一直以家庭為先。婚後二人選擇不生育，養了三隻愛犬Cream Cream、Cupcake及Donut，視如己出，一家五口居於西貢複式村屋。這座早年以近900萬購入的豪宅現已大幅升值，屋內掛滿熱愛繪畫的駱佩文的作品，開放式廚房則是黃智賢的專屬舞台，落地玻璃門外可遠眺山景，另一層露台更飽覽海景，二人種花、享受日光，生活猶如歐洲小屋般悠閒。

黃智賢與愛犬Cupcake。（IG@benwong1020）