《巾幗梟雄》舊片網上瘋傳　胡定欣口型極生動疑爆粗講「X街」

無綫神劇《巾幗梟雄》開播至今多年，依然令觀眾百看不厭。日前有網民在社交平台上載了一段《巾幗梟雄》的經典片段，除了片中神父的離奇對白引發笑彈外，更有眼尖的網民發現，視后胡定欣在背景的口型疑似「爆粗」，隨即引來大批網民留言！



胡定欣已離開效力18年的TVB。（IG@nwuuu）

胡定欣。（葉志明 攝）

有眼尖的網民發現，視后胡定欣在背景的口型疑似「爆粗」。（threads截圖）

神父穿幫台詞引發網民爆笑

片段中，神父正在向眾人交代傷勢，離奇地說道：「佢個傷口比個志... 嗰個兇徒用一把尖刀，響正佢心臟拮入去。」此言一出，全場隨即震驚高呼「吓——」。隨後沙震天（關菁飾）亦難以置信地反問：「噉樣法，三弟真係大命啊。人哋直接去心臟度拮入去都唔死得，吓？」而神父則一邊走開一邊強行解釋：「佢唔係大命，佢嘅身體好特別...」神父口誤與強行死撑的對白，令不少網民笑言神父應該是記錯台詞，隨即「轉軚」。

神父穿幫台詞引發網民爆笑。（《巾幗梟雄》劇集截圖）

網民分析神父應該記錯台詞，即刻「轉軚」死撐。（《巾幗梟雄》劇集截圖）

關菁好入戲不受影響。（《巾幗梟雄》劇集截圖）

胡定欣背景口型疑爆粗講X街

不過，全場最吸睛的盲點卻落在飾演「孫海棠」的胡定欣身上。有眼尖的網民發現，當眾人聽到神父的驚人發言而齊聲大喊「吓」的時候，站在正中間的胡定欣雖然沒有劇本對白，但其口型卻極為明顯、生動地吐出「X街」字眼。網民紛紛笑指，面對神父如此荒謬的對白，這個情況講這句絕對是「人之常情」。

胡定欣口型明顯吐出「x街」字眼。（《巾幗梟雄》劇集截圖）

胡定欣口型明顯吐出「x街」字眼。（《巾幗梟雄》劇集截圖）

網民笑爆：佢真係好入戲

貼文曝光後隨即掀起網絡熱潮，大批網民被這幕神級舊片逗樂，紛紛留言大讚：「好投入，係個好演員」、「入晒戲...」、「呢個情況講句『x街』都真係人之常情啫」。亦有網民笑指：「又真係好似係喎，你係咪想笑揦死人」、「冇開聲睇，但好似聽到果兩隻字」。

網民評論（threads截圖）