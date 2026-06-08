61歲陳啟泰久違復出主持遊戲節目　曾傲棐自爆車廂暗戀情史

陳啟泰日前現身港鐵總部主持全新遊戲節目《鐵聲之巔：百萬積分爭奪戰》，藝人曾傲棐、YouTuber 嘉盈、Jon Jon夥拍資深鐵路迷一較高下，眾人透過日常觀察力、敏銳的聽覺以及全面的鐵路知識解答各種與港鐵有關的「聲音」題目，最終由嘉盈於終極之戰奪冠並獨得100萬MTR分 。

陳啟泰主持全新遊戲節目《鐵聲之巔：百萬積分爭奪戰》。（公關提供）

陳啟泰透露積極運動盼重回巔峰狀態

久休復出的陳啟泰表示，現時積極運動盼重回巔峰狀態：「好多朋友都知我之前病咗一段時間，當時重到200幾磅，依家都減番去180磅，其實磅數唔緊要，最緊要係冇咁腫、冇咁肥，應該仲有得進步嘅 。」已「登六」的陳啟泰笑言盡享樂悠咭福利，不時乘坐港鐵出入，笑言平時坐車都歡迎街坊與自己合照：「港鐵見到我呢，係非常平常嘅事，自從攞咗樂悠咭之後就兩蚊、兩折！不過我坐車時唔鍾意做低頭族，反而會留意身邊嘅事，我真係超級無聊數過有18下嘅閂門『嘟嘟聲』，有機會都想去試吓做車長廣播！」

陳啟泰透露積極運動盼重回巔峰狀態。（公關提供）

比賽圍繞港鐵聲音同經典遊戲節目

呢次比賽圍繞港鐵熟悉的聲音，陳啟泰表示「無諗過」可以由聲音變成遊戲節目， 今次活動將兩種香港人有共鳴的元素——港鐵聲音同經典遊戲節目crossover，令節目更有話題性與娛樂感。Ken表示他自主持《百萬富翁》後，就拒絕參與所有遊戲節目做嘉賓：「因為我自從做咗《百萬富翁》主持之後，我覺得既然做咗一個比較標誌性遊戲節目主持，我就拒絕上所有嘅遊戲節目，其後有啲人邀請過我都婉拒咗。（節目嘅獎品吸引呢？）我後生嗰陣都玩過《掌門人》，當時最恨贏一噸電油，因為當時好鍾意揸車，成日計一噸電油有幾重、可以揸到幾多公里不過今次啲獎品都好吸引，有100萬MTR分可以用嚟換港鐵車飛、商場禮券等，其實我都幾想要 。」

比賽圍繞港鐵聲音同經典遊戲節目，（公關提供）

呢日，Ken與一眾YouTuber齊齊拍節目，佢表示冇睇過對方頻道，笑言叫後輩「放馬過嚟」：「我擔心佢哋跟唔到我，因為我係『六十後』最Sharp醒嘅主持嚟㗎嘛，我係主持，佢係參賽者，佢哋越牙尖嘴利，我轉數就越快，成個節目出嚟呢就會越好睇。」

比賽圍繞港鐵聲音同經典遊戲節目，（公關提供）

曾傲棐自爆昔日「情史」

而曾傲棐自認「鐵粉」，講起鐵路歷史越講越興奮，仲勾起昔日「情史」：「如果有機會我會想喺車廂中拍MV，因為舊時有個好珍貴嘅回憶，有個女仔每日都係同一班車返學，但從來都唔敢問佢 IG 、唔知佢叫咩名，每日返學就係望住囉，即係你大概知係『761P』 第二卡車廂、去到尾呢就會見到佢，好想將Puppy love嘅感覺用MV去記錄低 。」

曾傲棐自爆昔日「情史」。（公關提供）

《百萬富翁》開播時間是曾傲棐出生年份

曾傲棐仲話參與陳啟泰節目感壓力，笑言在前輩面前未敢太自信，因為通常越自信結果越「慘烈」：「因為我同佢坐得最近，一位電視前輩跳咗出嚟，的確有啲緊張嘅。（睇佢節目成長？）我梗係唔夠膽講啦！因為我查番《百萬富翁》播出時，正正係我出生嘅年份，所以係個節目陪我成長！」 曾傲棐仲話自覺對鐵路音效熟悉，但到場後發現資深鐵路迷太厲害，令他「冇自信」撳掣搶答 ！