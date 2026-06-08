李家鼎落淚罕談施明離世後崩潰心情　大罵李泳漢係畜生：係佢X街

李家鼎日前現身《愛回家之開心速遞》劇中初戀Cafe場景探兒子李泳豪班，期間他接受無綫的訪問，罕有提及施明離世後的心情，更大罵李泳漢是「畜生」。



李家鼎一家。（drift_greg@IG）

大罵李泳漢係畜生

李家鼎接受訪問時，主持直言他比之前「胖了一點」，鼎爺隨即透露自己已經重了十多磅，胃口亦好轉不少。講到施明離世後崩潰心情，鼎言落淚指：「崩潰個人，成個畫面花曬，個頭痹嘅。（有追究返點解唔畀你見）冇得追究呢個畜生嚟㗎，唔講啦。臨走前嗰九個月，呢個衰仔呢隔住咗，睇佢唔到。我最遺憾就係佢最後（見佢唔到）。係佢x街，同我講，好嬲。我想起身摑佢，但我怕我失去控制。」

李家鼎大罵李泳漢係畜生。（YouTube＠娛樂新聞台）

罕談施明離世後崩潰心情

講到前妻施明，鼎爺不禁流下男兒淚，指自己永遠愛施明，相信她會知道的。他亦講到，在施明離世後，曾試過一次夢到她。而在施明生前，鼎爺也有多次去探望，原來想帶她去旅行完成施明的願望，但醫生指不能上飛機，最終未能實現。

鼎爺亦講到施明生前有着「大小姐脾氣」，但鼎爺對她始終包容。提到兩人當年的離婚原因，鼎爺無奈透露施明當年誤信小人讒言，誤會他不肯借錢給親戚，因而對他產生極大怨恨。任憑鼎爺如何解釋，對方亦不願聆聽。儘管如此，鼎爺對施明的愛從未減少。為了挽救這段婚姻，他曾先後挽救了八次，甚至在1998年7月特意飛往洛杉磯苦求復合。被問到何時才決定放棄，鼎爺深情地吐出一句：「我現在都沒有放棄。」

罕談施明離世後崩潰心情。（YouTube＠娛樂新聞台）