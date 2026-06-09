《中年》吳大強未與TMG續約暫別樂壇　親證有TVB合約盼拍劇過戲癮

74歲的《中年好聲音》人氣王吳大強，早前因在TVB官網藝人名單中「被消失」，一度惹來離巢傳聞。昨日（8日）他出席活動時親自闢謠，強調自己並未離開TVB，只是與唱片公司的合約期滿未有續約。他透露這項決定與工作量無關，並宣告將暫別樂壇，預留更多時間陪伴家人旅遊。



吳大強因《中年好聲音》入屋。（電視截圖）

澄清離巢傳聞笑言大家睇漏眼

早前有網民發現吳大強在無綫官網的名單中消失，惹來滿城風雨。吳大強現身活動時親自澄清，笑指目前仍簽有藝員合約，只是大家「睇漏眼」。他強調自己依然熱愛幕前演出，轉戰影視圈更讓他過足戲癮：「其實我心裏面亦很鍾意做娛樂圈，所以看看公司有沒有其他工作適合我，都有少少戲癮，看看有沒有機會，也有劇拍了還未出街」。

早前有網民發現吳大強疑似已經離巢。(網頁截圖)

未續約TMG否認因工作過勞吃不消

對於不再與唱片公司TMG續約，吳大強解釋這是雙方長時間商討後的結果，並澄清該決定與早前暈倒或工作量過多無關。他大方向傳媒坦白：「大家傾了很久才有這個決定，我們合作得很開心，與公司關係很好。有時公司安排工作不可以推，不關工作量太大吃不消事。既然合約到期，也差不多時候留多些時間陪屋企人，周圍飛去吓旅行，主要想休息吓，都唱了幾年。」

吳大強未與TMG續約。（葉志明攝）

吳大強表示想多陪伴家人。

不過問兒子工作尊重無綫一切安排

提到兒子吳偉豪參演的《愛·回家之開心速遞》傳出停拍消息，吳大強坦言極少過問兒子的工作，一切交由公司處理：「我冇問佢，都是從報章得知，希望公司有其他安排給他，佢都會好好配合，做到最好」。他表示不擔心兒子的發展，更非常期待對方參演的新劇《飛常日誌II》，屆時必定全家總動員齊齊收看支持。