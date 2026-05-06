中年好聲音｜吳大強官方被除名疑似已離巢　曾工作中暈倒極速復工

TVB歌唱真人騷《中年好聲音》為樂壇帶來了不少的新血，亦有不少參加完比賽的參賽者轉型當歌手，而勝出比賽的參賽者大部分都簽約在TVB旗下的「TVB Music Group」（TMG）。今年初已經有林彥言（前名林鉫徫）及魏嘉信分別在社交平台發文表示離巢，而最近亦有網民發現，除了他們外，連「Bill哥哥」吳大強的名字都消失於TMG的官網內。經翻查後，《香港01》發現TVB官網內的確已經沒有吳大強的名字，疑似已經離巢但未獲吳大強確認。

「Bill哥哥」吳大強的名字都消失於TMG的官網內。（葉志明攝）

吳大強疑似已經離巢。(網頁截圖)

吳大強以最年長的參賽者參加《中年好聲音》

吳大強以最年長的參賽者參加《中年好聲音》，最終獲得第6名，他擅長以英文歌出賽，翌年簽約TVB成為合約藝員，2024年推出首支個人單曲。原來他於中學時期多次參與歌唱比賽，並在1971年的香港電台歌唱比賽中獲得第二名，翌年他報名無綫電視藝員訓練班，但最終落選。

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吳大強曾工作中暈倒

2023年5月，吳大強出席《中年好聲音》演唱會加場發布會後突然失去意識暈倒，約於20秒後恢復意識，隨即被送院檢查。他經檢查後出院表示自己當時可能因場地悶熱而感頭暈倒地，頭部有輕微擦損，但沒有大礙，並表示自己會爭取休息。休息數日後他便復工與其他《中年好聲音》參賽者在九龍灣國際展貿中心舉行一連三日的《中年好聲音夢想成真演唱會》。

吳大強需送院檢查。

吳大強突然暈倒台上。

吳大強（Bill哥哥）在訪問後拍照時失平衡倒下。(節目截圖)

吳大強年前出席活動時突然暈倒，令不少網民都十分擔心。(節目截圖)