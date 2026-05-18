《愛·回家》停拍吳偉豪痛別朱凌凌　更親證父親吳大強已續約TVB

藝人吳偉豪日前流露出對《愛·回家》即將停拍的不捨，入行十年的他承諾會珍惜最後的拍攝時光，坦言劇中的「島大」生活圓滿了自己現實中的大學夢。此外，他更親自澄清父親吳大強的離巢傳聞，證實其已與TVB續簽新約。



網傳《愛·回家之開心速遞》即將停拍。（IG@riccong）

吳偉豪痛別《愛·回家》朱凌凌

TVB長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》即將停拍的消息震撼電視圈，劇中核心角色「朱凌凌」吳偉豪日前透露不捨之情。2016年透過藝員訓練班入行的吳偉豪，在演藝圈默默耕耘，更於《萬千星輝頒獎典禮2022》中勇奪「飛躍進步男藝員」，轉眼間已入行十年。面對陪伴自己成長的神劇步入倒數階段，他坦言現時會抱著感恩的心，加倍珍惜剩下來的每一天拍攝時間，期望與台前幕後一起為這部經典作品畫上最完美的句號。

吳偉豪於《萬千星輝頒獎典禮2022》中勇奪「飛躍進步男藝員」。（IG@riccong）

校園戲份圓大學夢 最不捨拍檔周嘉洛

談到在劇中多年裡最難忘的時光，吳偉豪毫不猶豫地選擇了備受觀眾喜愛的「島大」校園戲份。他感性地透露，由於自己現實中並沒有讀過大學，所以劇中的校園生活對他而言別具意義。他藉著「朱凌凌」這個角色，圓了心中的大學夢。

至於外界最關心他是否捨得戲裡戲外的金牌拍檔周嘉洛，吳偉豪大方表示，除了周嘉洛，他更捨不得劇中的所有好同事。不過他也安慰粉絲，大家依然在同一間公司工作，抬頭不見低頭見，未來肯定還有很多碰頭和再度合作的機會，大家不用過分傷感。

吳偉豪借校園戲份圓大學夢。（IG@riccong）

吳大強完約後再簽新合約

除了自身的工作動態，吳偉豪亦在訪問中主動為父親吳大強澄清了近日鬧得沸沸揚揚的「離巢傳聞」。早前有傳言指《中年好聲音》人氣王吳大強將不再續約TVB，令不少粉絲感到惋惜。對此，吳偉豪代父闢謠，澄清據他所知，爸爸雖然原本的合約已經完結，但雙方早前已經順利簽下了另一份新合約，所以爸爸目前依然是TVB這個大家庭的一分子。