東張西望｜網傳老公出軌大派Switch遊戲機　事主識破竟被網民狂踩

無綫節目《東張西望》近日報道一宗「老公出軌送Switch」的新型網上騙案。雖然事主李小姐最終及時識破騙局，但節目播出後卻引來大批網民熱議，甚至留言狠批事主。



網上流傳的新型詐騙「老公出軌送Switch」。（《東張西望》節目截圖）

網上流傳的新型詐騙「老公出軌送Switch」。（《東張西望》節目截圖）

網傳老公出軌大派遊戲機

節目指出，網上流傳有因老公出軌而大派Switch遊戲機的報復帖文。事主李小姐留意到該帖文，受訪時表示：「一個post嘅內容就係話，佢發現個老公外面有第二個女人咁樣，遊戲機店唔撈啦，即日執笠清貨咁樣，畀like就免費送」，帖文更附上身份證等證明以增加可信度。

點讚就送Switch？（《東張西望》節目截圖）

帖文更附上身份證等證明文件以增加可信度。（《東張西望》節目截圖）

帖文更附上身份證等證明文件以增加可信度。（《東張西望》節目截圖）

李小姐點擊連結後，對方隨即要求填寫個人資料。當她填妥資料後，畫面竟要求進行實名認證，對方亦一直催促李小姐處理，幸好她及時覺醒，直言：「我就覺得呢個一定係詐騙」，才未有造成損失。

李小姐點擊對方發的連結填寫資料。（《東張西望》節目截圖）

假連結誘填地址實名認證。（《東張西望》節目截圖）

李小姐及時識破騙局避免被詐騙。（《東張西望》節目截圖）

網民冷血狠批事主根本貪心

影片曝光後，網絡風向卻未有同情事主，大批網民反而狂踩李小姐。有網民毫不留情點出關鍵：「事主唔貪心就唔會點擊網址做實名認證啦，根本就係貪心」，有人笑指她是「一個貪心的人呼籲大家不要貪心」。

李小姐呼籲大家不要貪心卻遭不少網民狂踩。（《東張西望》節目截圖）

亦有人直指騙案橋段低劣：「其實一睇就只係假㗎喎，當真係相信嘅人係以為send出嚟嗰個點解咁傻。」甚至有人狠批：「咁都俾人呃到嘅話 唔好挽（玩）脆」。也有不少理性網民認為防騙最重要是克制心態。

Threads上有不少類似的詐騙貼文。（《東張西望》節目截圖）

Threads上有不少類似的詐騙貼文。（《東張西望》節目截圖）