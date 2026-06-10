《鐵拳教育》痛擊校園黑暗面！影射韓國真實事件：近半教師無尊嚴

Netflix全新漫改韓劇《鐵拳教育》（True Education）上線後火速席捲全球。不僅橫掃香港等25個國家及地區的收視冠軍，全球排名更一舉衝上第三名。劇中大膽直擊校園暴力、恐龍家長惡意投訴及教師尊嚴蕩然無存等敏感議題，更罕見地驚動了南韓教師團體總聯合會發表評論。

《鐵拳教育》海報（Netflix）

漫改神劇《鐵拳教育》演什麼

《鐵拳教育》改編自同名超人氣網絡漫畫，背景設定在一個教師權益徹底瓦解的時代。為了整治失控的校園暴力、青少年賭博及毒品問題，政府成立「教權保護局」，派遣核心特工深入校園，以強硬手段制裁惡霸學生與恐龍家長。此外，原作漫畫曾因涉嫌種族與性別歧視等爭議內容，一度遭到北美平台下架。影集版在改編時已精明地將爭議情節全數刪除，全面聚焦於對校園體制崩壞與教權受侵害的深刻批判。

面對無法管控的學生，政府成立「教權保護局」，邀特工以暴制暴。（Netflix）

韓國教總罕見發聲：老師們既悲傷無奈又感痛快

據《每日經濟韓國》6月8日報道，面對劇中「以暴制暴」的極端設定，大韓民國教師聯合會（KFTA）發表評論，坦言基層教師們在觀劇時，心情無比複雜。看到劇中教育現場的混亂，許多教師感到無比悲傷與無奈；但看到失控的學生和惡意投訴的家長終於受到懲罰，心中又隱隱感到一絲「代入式」的痛快。教總直言，最戳中基層教師心聲的，並非劇中主角揮舞的拳頭，而是作品精準描繪了教師在教室裡「孤立無援」的絕望處境。教總嚴正強調：「現實中的老師真正需要的從來不是拳頭，而是完善的法律保護制度與教權保障機制。」

韓國教師總聯合會表示：這部劇在教育界內外引發了巨大反響。（《每日經濟韓國》）

殘酷數據曝光：近半數教師職業自豪感下降

根據韓國教師總聯合會（KFTA）日前針對全國8,900名教師進行的最新調查顯示，南韓教育界的崩潰指數已經亮起紅色警報：高達49.2%的受訪教師表示，過去一兩年內自己的「職業自豪感」明顯下降（其中16.2%表示大幅下降）。67.9%的教師直言，最感到無力的時刻是「遭到學生或家長質疑、不被信任，甚至教權遭嚴重侵害」。

28.9%的人指出，近年年輕教師流失、新人不願入行的核心原因，就是「恐龍家長惡意投訴」以及「動輒被指控虐待兒童的巨大壓力」；另有28.1%認為是低薪所致。超過九成教師投訴行政工作過重，其中43.3%的人表示行政業務已佔據總工作量的六成以上，嚴重剝奪了備課與教學時間。高達89.2%的基層教師強烈支持「應將嚴重侵害教權的行為記錄在學生的個人檔案中，建立明確的責任追究機制。」

數據曝光，近半數教師對自己的職業自豪感下降。（Netflix）

從西二小學悲劇到高中生持刀襲擊

現實往往比戲劇更殘酷。2023年首爾西二小學一名年輕女教師因不堪家長惡意投訴在校內輕生的事件，曾震驚全球。儘管南韓教育部事後推出了多項保護措施，但基層教師普遍反映「體感效果有限」。近期南韓校園甚至接連發生「高中生持刀在校園內攻擊教師」等極端惡性事件，令教育現場的危機感與無力感持續攀升。