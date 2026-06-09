鐵拳教育｜金武烈爆紅獲封巴掌戰神　非原定男主　用演技回應爭議

韓劇《鐵拳教育》日前在Netflix上線後，不到一周立刻躍升年度黑馬神劇，爽度破表看得觀眾大快人心。如今不只在32國家／地區奪下播放冠軍，主角金武烈人氣直線上升，甚至獲封「巴掌戰神」，成為觀眾眼中的英雄。



44歲的金武烈先前演過《少年法庭》、《Sweet Home》系列等作品，直到《鐵拳教育》才終於讓他人氣攀頂。他的IG貼文讚數和留言數全都翻了3倍以上，同樣在追劇的金希澈、金憓秀都來留言，搜尋聲量也大幅提升。

金武烈出演爆紅韓劇《鐵拳教育》獲封「巴掌戰神」。（X@NetflixKR）

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原本金武烈並非《鐵拳教育》的男主角首選，劇組一開始邀請金南佶飾演靈魂人物「羅華振」，但金南佶顧及原作網漫的爭議，最終婉拒演出，這才輪到金武烈。金武烈在開播記者會上也被關心選角爭議，他大方回應希望讓作品說話，相信演技呈現不會令外界失望。

如今事實證明金武烈的眼光和選擇完全正確，《鐵拳教育》也如導演期待的，掀起教育界正式當前遇到的問題。只是現在也引發外界對「以牙還牙」、「私法正義」的擔憂，不過「韓國教員團體總聯合會（教總）」罕見地發聲力挺《鐵拳教育》，感嘆許多現役教師看完後，都陷入了「悲傷、惋惜與痛快交織」的複雜情緒中。

韓國教總表示：

該劇毫不保留地揭露了校園崩壞的真實面貌、部分學生嚴重侵害教權且已達失控程度的行為，以及教師因惡性投訴而進退兩難、陷入絕望的教育現場黑暗面。從這一點來看，我們與作品所提出的問題意識方向是一致的。

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