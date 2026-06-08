鐵拳教育｜以暴制暴痛擊怪獸家長 影射真實教師困境 掀追劇熱潮
撰文：TVBS新聞網
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Netflix原創韓劇《鐵拳教育》6月5日開播後備受討論，劇情聚焦校園霸凌、恐龍家長、網絡獵巫以及教師權益受損等社會議題。
劇中特殊部門「教權保護局」進入校園整治壞學生、對付恐龍家長，雖然諸多以暴制暴的場面大部分不合法，卻真實反映出如今教師的困境，尤其最近台灣高雄才發生老師疑似被學生霸凌而墜樓的事件，劇中的反制手段讓不少觀眾直呼大快人心，開播後不只在韓國引起討論，還衝上Netflix全球排行榜前五名，中東與南美等海外市場也掀起追劇熱潮。
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該劇改編自同名熱門網絡漫畫，原作過去曾因涉及種族歧視相關情節而引發爭議，甚至在影視化消息曝光後，出現要求取消拍攝的聲浪，不過劇版在改編後刪除許多許多爭議內容，將焦點轉向教師權益、學生安全以及校園亂象等議題，成功扭轉部分觀眾疑慮，該劇劇情建構在教育體制逐漸崩壞的架空世界觀，校園暴力、師生關係緊張、家長過度干涉的問題齊發，政府只能成立「教權保護局」來進行校園管制，處理失控的校園事件。
該劇6月5日開播，一次上架所有集數，目前已經衝上Netflix香港播放排行榜第一名，可見其熱度之高，也有許多觀眾已在社群討論追劇心得，劇中虛構的「教師權益保護局」以英雄式的手段介入校園事件，被不少網友笑稱是「教育界復仇者聯盟」。雖然設定高度戲劇化，但當霸凌者或失職教師及恐龍家長受到懲罰時，仍令觀眾看得十分過癮，也讓許多教育工作者特別有感，大讚這部劇來得正是時候，紛紛留言：
「請教育部的人用心看一看《鐵拳教育》，是現在人民的心聲」
「每集都說中現在台灣目前發生的現況，教育界也需要這種部門！」
《鐵拳教育》全劇共10集，目前已於Netflix正式上線。
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