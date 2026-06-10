53歲梁雪湄淡出幕前後周遊列國　享受生活逆齡狀態驚人

梁雪湄當年於電波少女組合出道，甫出道便憑借出眾的美貌與傲人身材備受矚目，人氣一時無兩。然而在事業如日方中之際，她於2009年約滿離巢，淡出幕前並成功轉型從商，專注打理美容以及連鎖冰室生意，同時兼顧旅遊和飲食網紅的工作，近年已鮮少公開露面，大多透過社交平台與大眾分享近況。

梁雪湄近年淡出幕前周遊列國。（IG@koei_koei）

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享受無憂生活展現逆齡狀態

近年梁雪湄的生活相當寫意，經常周遊列國。曾前往泰國布吉度假，並在酒店的私人泳池大曬泳衣照，照片中的她保養得宜且身材依舊，展現出逆齡生長的極佳狀態，在池邊享受香檳與美食的模樣顯得十分愜意。

除了東南亞，她近年也長期逗留於英國和北歐等地，生活無憂無慮。在農曆新年期間，她前往英國參與義工活動，在食店門外幫忙派發年糕，盡顯愛心。隨後她前往芬蘭展開北極光之旅，不僅入住當地熱門的玻璃屋，更體驗了在冰天雪地中浸溫泉的獨特感受。其後她轉往挪威旅行，興奮地坐船出海近距離觀賞座頭鯨，並在船上不斷拍照留念，隨後更在當地四處品嚐街頭美食。

行程豐富的她隨後再次造訪芬蘭赫爾辛基，參觀了當地非常著名的岩石教堂。這座教堂以獨特的建築設計聞名，整座教堂是直接從天然的巨石中雕鑿出來的，奇特的景觀讓她直呼大開眼界。接著她又前往位於赫爾辛基市中心的康皮禮拜堂打卡，整段充實且悠閒的旅程讓她開心不已。