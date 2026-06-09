56歲袁潔瑩爆曾被古天樂當「人肉啞鈴」　揭昔日失聯十幾年真相

昔日「開心少女組」核心成員、現年56歲的袁潔瑩（Fennie），雖然近年已過著低調的淡出生活，但昔日舊作依然令無數影迷津津樂道。近日，袁潔瑩拍片與網民大玩「集體回憶」，激罕地分享了當年與男神古天樂合作拍攝TVB神劇《廉政追緝令》時的趣味內幕。

袁潔瑩15歲時由黃百鳴發掘入行，第一代「開心少女組」成員。（FB圖片）

古天樂英雄救美頂撞導演：咁樣會死人㗎！

袁潔瑩笑言，自己當年的性格大情大性、男仔頭十足，因此與同樣爽朗的古天樂一拍即合，兩人私底下更以「兄弟」相稱。回憶起拍攝《廉政追緝令》的一場鬥氣戲時，劇情要求兩人不斷喝水。為了呈現最真實的效果，袁潔瑩一杯接一杯地猛灌，但導演卻遲遲不肯喊「Cut」，甚至厲聲要求她繼續喝。旁邊的古天樂看不過眼，立刻挺身而出直言：「唔得啊，你咁樣搞會死人㗎！」袁潔瑩大為感動，她坦言，拍完那個鏡頭後，她立刻衝進洗手間狂嘔苦水，極度辛苦，幸好有古仔這位貼心好拍檔在現場據理力爭。

古天樂與袁潔瑩曾出演刑偵劇《 廉政追緝令》。（TVB）

化妝間驚現「人肉啞鈴」爆笑操肌

除了夠義氣，當時古仔正值瘋狂增肌的黃金時期，食量大得驚人。劇組經常要通宵拍攝至凌晨兩點，當時大台的餐廳早已關門，肚子餓的古仔便會撒嬌拜託袁潔瑩幫忙，私下幫他買兩份他最愛的「火腿雞蛋三文治」來補充體力。更誇張的是，古仔為了隨時隨地保持肌肉充血狀態，在化妝間等埋位時，他竟然看中了身形骨感纖瘦的袁潔瑩，二話不說直接將袁潔瑩整個人當作「人肉啞鈴」凌空舉起來回練習，畫面十分搞笑。

《陰陽路》後失聯十幾年

片中袁潔瑩還揭開了一個拍攝冷知識，原來當年的他們是劇組燈光師公認的「超級麻煩友」。由於古天樂當時已經曬得一身招牌古銅黑皮膚，而袁潔瑩則天生白皙如雪。兩人同場拍對手戲時，一黑一白的強烈反差令燈光師極為頭痛，調校光暗與比例時簡直是幾何級難度，因此無辜成為燈光組的「眼中釘」。

雖然兩人拍劇默契十足，但袁潔瑩透露，自從合作完經典電影《陰陽路》之後，兩人便因為各自忙碌而失聯了足足十幾年。直到近年，透過一位共同的攝影師朋友相約飯敘，二人才再次見面，延續多年前的珍貴友誼。