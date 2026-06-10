姜濤化身迷弟低調朝聖「字母哥」　落場切磋更罕有解放露結實手臂

NBA超級球星、人稱「字母哥」的艾迪杜高普（Giannis Antetokounmpo）一連兩日的訪港行程已正式展開！作為今年夏天首位來港的NBA巨星，在完成收費見面會後，他隨即移師灣仔修頓場館，與本地年輕球員進行熱血交流。香港人氣偶像姜濤亦化身明星「迷弟」低調現身，不僅成功近距離朝聖男神，更獲得了夢幻般的落場切磋機會！



「字母哥」艾迪杜高普近日現身香港，一連兩日出席活動。（IG@giannis_an34）

「字母哥」艾迪杜高普現身灣仔修頓場館，與本地年輕球員交流切磋。（IG@giannis_an34）

姜濤化身「追星波牛」與男神打波

雖然「字母哥」的多個活動均為閉門形式、不對公眾開放（僅限獲邀請的非牟利慈善團體、學界球隊及相關人士參與），但熱愛籃球的姜濤自然不會放過這次近距離接觸「神級男神」的黃金機會，他偷偷現身艾迪杜高普的見面會現場，一舉一動都成為焦點。

姜濤現身活動現場（右上圖）。（IG截圖）

姜濤在活動現場同多位球星切磋球技。（IG@rh_0729）

姜濤放棄與字母哥solo機會，讓球給小朋友圓夢。

姜濤一臉寵暱地望住小朋友。

姜濤還同小朋友一齊合照。（IG@missevayang）

難得來到現場，姜濤更獲得珍貴機會與「字母哥」一齊落場打波、切磋球技。姜濤當日繼續以一貫招牌的全黑運動打扮示人，雖然裝束低調，但依然難掩星味，引得現場目擊的網友忍不住狂舉手機拍照。而平常穿衣密實、極少展露身材的姜濤，這次為了籃球男神徹底「大解放」，罕見地露出結實的手臂，洋溢著熱血運動員的陽光氣息。

字母哥旋風式訪港 修頓場館閉門作善舉

現年31歲的「字母哥」在NBA賽場上可謂獲獎無數，曾於2019年及2020年，連續兩年全票或高票奪得NBA常規賽最有價值球員，2021年成功帶領密爾沃基公鹿隊睽違半世紀後再度贏得NBA總冠軍，他個人亦毫無懸念榮膺總決賽最有價值球員（FMVP）。

「字母哥」曾於2019年和2020年奪得常規賽MVP個人獎項。（Getty Images）

激動慶祝的「字母哥」。（Getty Images）

這次他更攜同幾位胞兄弟一同開啟「Antetokounmpo Brothers Hong Kong Tour」，在香港掀起熱潮，據悉此次現場僅限獲邀請的非牟利慈善團體、學界球隊以及相關人士參與，旨在為本地具潛質的年輕球員提供與世界級球星面對面切磋的黃金機會。