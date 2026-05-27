姜濤驚後生不懂天赦日 被指䟴腳踢到陳瑞輝：我下次坐返好啲
撰文：胡凱欣
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MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）今日（26日）於沙田出席一個眼鏡活動，吸引不少粉絲到場支持，三子還在台上擺pose鬥chok。三位接受傳媒訪問時表示客戶很疼愛他們，送了很多眼鏡給他們，更在訪問中談及「大表哥」邱士縉（Stanley）的婚禮，早前Anson Lo曾在電台訪問中大爆柳應廷及Edan將會擔任其婚禮的兄弟團。Edan則澄清自己只是「次選」：「其實本身不是我的，有人沒空就會頂替。因為佢主要都係搵一啲比較可靠 同埋我喺佢心目中好難夠Jeremy佢地可靠嘅。」
姜濤每日同自己和解
姜濤更親解為何會在「520」天赦日發文：「每年都有幾個天赦日，我驚依家後生嗰代唔知，比較少啲人知。」至於是否已經與自己和解時，他則表示：「每日都和解緊，哎啊，咁今日今朝遲咗一分鐘起身，和解下先。」姜濤更被Edan笑指社交平台「變咗一個佛學資訊平台」。
姜濤冷淡回應弄到陳瑞輝
至於姜濤上星期在訪問時因為䟴腳而弄到陳瑞輝，導致他在網上被罵，他聽完後表示「冇留意呢件事，咁下次唔䟴啊！下次小心啲注意啲！咁我下次坐返好啲啦或者下次真係企返算啦，唔好坐啦。」