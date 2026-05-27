姜濤驚後生不懂天赦日　被指䟴腳踢到陳瑞輝：我下次坐返好啲

撰文：胡凱欣
出版：更新：

MIRROR成員姜濤、呂爵安（Edan）及盧瀚霆（Anson Lo）今日（26日）於沙田出席一個眼鏡活動，吸引不少粉絲到場支持，三子還在台上擺pose鬥chok。三位接受傳媒訪問時表示客戶很疼愛他們，送了很多眼鏡給他們，更在訪問中談及「大表哥」邱士縉（Stanley）的婚禮，早前Anson Lo曾在電台訪問中大爆柳應廷及Edan將會擔任其婚禮的兄弟團。Edan則澄清自己只是「次選」：「其實本身不是我的，有人沒空就會頂替。因為佢主要都係搵一啲比較可靠 同埋我喺佢心目中好難夠Jeremy佢地可靠嘅。」

三子還在台上擺pose鬥chok。(胡凱欣 攝)

姜濤每日同自己和解

姜濤更親解為何會在「520」天赦日發文：「每年都有幾個天赦日，我驚依家後生嗰代唔知，比較少啲人知。」至於是否已經與自己和解時，他則表示：「每日都和解緊，哎啊，咁今日今朝遲咗一分鐘起身，和解下先。」姜濤更被Edan笑指社交平台「變咗一個佛學資訊平台」。

姜濤更親解為何會在「520」天赦日發文。(胡凱欣 攝)

姜濤冷淡回應弄到陳瑞輝

至於姜濤上星期在訪問時因為䟴腳而弄到陳瑞輝，導致他在網上被罵，他聽完後表示「冇留意呢件事，咁下次唔䟴啊！下次小心啲注意啲！咁我下次坐返好啲啦或者下次真係企返算啦，唔好坐啦。」

Anson Lo話為演唱會會保持好身材。(胡凱欣 攝)
姜濤冷淡回應。(胡凱欣 攝)
姜濤話下次坐返好啲。(胡凱欣 攝)
Anson Lo。(胡凱欣 攝)
Edan則澄清自己只是Stanley婚禮兄弟團的「次選」。(胡凱欣 攝)

睇更多現場「Chok樣」：

(胡凱欣 攝)
(胡凱欣 攝)
(胡凱欣 攝)
(胡凱欣 攝)
(胡凱欣 攝)
(胡凱欣 攝)
(胡凱欣 攝)
香港藝人動向
MIRROR
姜濤
盧瀚霆 Anson Lo
呂爵安 Edan