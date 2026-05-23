本地男團MIRROR成員、人氣王姜濤自出道以來一直深受粉絲 （䁥稱姜糖） 的喜愛，多年來人氣有增無減。他除了靠顏值和才藝來俘虜姜糖的心，他的人品好以及寵粉亦是獲姜糖欣賞和擁戴的主因。今年2月28日姜濤迎來人生首次個人簽唱會，吸引大批「姜糖」到場支持，場面相當墟冚。姜濤初次以這個形式與粉絲近距離接觸，感到開心的同時亦心痛姜糖要辛苦排長龍，言辭之間充滿著對姜糖的愛錫，展現出暖男一面。他又十分愛鍚粉絲，公開拒絕收姜糖的利市和禮物，表示只會收信，不想姜糖為他破費。

姜濤＠MIRROR榮升車主後短短3個月，就發生交通意外。（IG@keung_show）

姜濤收運輸署停牌通知P牌被吊銷要重考路試。（IG@keung_show）

姜濤曾揚言不會請司機，更不會放棄駕車。（IG@keung_show）

揭親密互動細節證極寵粉

日前姜濤舉行了個人見面會，與近1,500位姜糖近距離見面，並大方送上多重粉絲福利，不僅一邊獻唱一邊走到觀眾席親近粉絲，更逐一貼身互動，距離近到幾乎頭貼頭，引得粉絲瞬間臉紅尖叫聲不絕。有來自內地的姜糖趁520把她與姜濤當日的甜蜜互動片段上載到社交平台分享，並發文寫道：「520啦 還沈浸在我家孩子美貌裡 一見面就在驚訝他的臉怎麼那麼窄，五官怎麼那麼精致，他怎麼那麼好看！後知後覺，我可能出不了坑……」原來姜濤已經紅過了羅湖，成功吸納到內地粉絲。從博主分享的片段可見，姜濤與她有親密的身體接觸，包括牽手、摟腰和擁抱，姜濤寵粉指數爆燈令她即場冧暈了。有網民大讚姜濤說：「他好溫柔呀」，博主即補充說：「他真的好溫柔好紳士，整個人的氣場都很乾凈。」

姜濤與內地粉絲擁抱。(豆果少年的船世界@小紅書)

姜濤成功吸納內地粉絲。(豆果少年的船世界@小紅書)

姜濤好寵粉。(豆果少年的船世界@小紅書)

姜濤與內地粉絲甜蜜互動。(豆果少年的船世界@小紅書)

姜濤冧暈粉絲。(豆果少年的船世界@小紅書)

姜濤與內地粉絲牽手。(豆果少年的船世界@小紅書)

好親密。(豆果少年的船世界@小紅書)