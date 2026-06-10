紅了櫻桃綠了芭蕉劇情｜最新追劇日曆/更新時間+角色簡介

《紅了櫻桃綠了芭蕉》陸劇，改編自小説《外室之妻》。有陳未衾為執導，由常喆寬、翟一瑩領銜主演的一套以愛情古裝為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員以及追劇日曆。



《紅了櫻桃綠了芭蕉》陸劇，改編自小説《外室之妻》。（Weibo@優酷）

《紅了櫻桃綠了芭蕉》電視劇情大綱

伯爵府庶女顧錚（翟一瑩 飾）因一場「下藥」風波遭家人陷害致死，重生歸來之際，素來清冷的國師沈暥（常喆寬 飾）竟主動為她出頭，更親自請旨賜婚。二人表面上是各取所需的合作夫妻，實則暗藏心思——沈暥藉聯姻之名周旋於太子與端王之間，追查母親遇害的真相與皇子身世之謎；顧錚則徹底褪去前世怯懦，憑藉智慧破局自保，更改造書館扶助寒門學子，從此擺脫庶女困境。

權謀交鋒之間，二人逐漸放下戒備、互生情愫。伴隨重重真相逐一浮現，他們的命運又將走向怎樣的結局？

《紅了櫻桃綠了芭蕉》播出更新時間｜最新追劇日曆

《紅了櫻桃綠了芭蕉》電視劇幾時播?《紅了櫻桃綠了芭蕉》於6月9日播放，一共有20集，由優酷、酷喵TV播放，優酷VIP會員每天10:00更新1集，首更4集，連更17天直通大結局，SVIP每個更新日更新2集，開播首更6集。

《紅了櫻桃綠了芭蕉》電視劇追劇日曆。（Weibo@優酷）

《紅了櫻桃綠了芭蕉》演員

常喆寬 飾 沈暥

常喆寬 飾 沈暥（小紅書@607588959）

翟一瑩 飾 顧錚

翟一瑩 飾 顧錚（小紅書@607588959）

于航 飾 趙元澈

于航 飾 趙元澈（小紅書@607588959）

趙星卉 飾 顧盈