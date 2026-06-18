問心2劇情｜最新追劇日曆／更新時間+演員角色簡介

《問心2》陸劇。有周藝飛作為編劇，黎志為執導，由趙又廷、毛曉彤、金世佳領銜主演的一套以現代醫療為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《問心2》海報（微博圖片）

《問心2》電視劇情大綱

兩年後，周筱風（趙又廷 飾）援黔歸來。一直執着奮進且嚴守醫療原則的他，竟機緣之下被破格提拔為東立醫院史上最年輕的心內科執行主任。及後他與林逸（金世佳 飾）、方筱然（毛曉彤 飾）會合，這支三人小分隊再度並肩作戰，但也面對全新挑戰。

這職位的晉升，讓他看到了更多可能、面臨更大考驗；同時更顛覆了他與林逸方筱然間原本的關係，甚至醫院內外的生態平衡也因此被打破。與此同時，他們還需要面對醫生永遠的對手——病魔。縱然理想與現實時時衝突，無奈和温暖往往共生，他們只有在奮鬥中不斷成長，繼續保持着「問心無愧」。

《問心2》劇照（微博圖片）

《問心2》播出更新時間｜最新追劇日曆

《問心2》電視劇幾時播?《問心2》於6月17日播放，一共有40集，由CCTV-8、愛奇藝、騰訊視頻每晚19:30播放。CCTV-8每日2集，愛奇藝、騰訊視頻首更4集，之後每日2集。

《問心2》演員人物關係圖

趙又廷 飾 周筱風

趙又廷飾演周筱風（微博圖片）

毛曉彤 飾 方筱然

毛曉彤飾演方筱然（微博圖片）

金世佳 飾 林逸