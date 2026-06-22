南部檔案分集劇情｜最新更新時間/追劇日曆+角色關係圖

《南部檔案》陸劇又名《南部·檔案》，改編自同名小説《南部檔案》。有南派三叔作為編劇，周靖韜為執導，由張新成、丁禹兮領銜主演的一套以奇幻冒險為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《南部檔案》陸劇，由張新成、丁禹兮領銜主演的一套以奇幻冒險為題材的電視劇。（南部檔案官微@Weibo）

《南部檔案》電視劇情大綱

民國初年，南洋海上發生「水鬼望鄉」離奇命案。張海鹽（張新成 飾）與張海蝦（ 丁禹兮 飾）作為南部檔案館的坐辦，奉命前往調查這宗神秘事件。南部檔案館向來專責處理張家內部不便公開的隱秘事務，這次任務本屬尋常外派，二人卻渾然未知，自己早已踏入一個專門獵殺海外張家人的絕命死局。

張海蝦洞悉局勢無法扭轉，為求留下一線生機，以自身性命謀劃破局，將張海鹽送上開往廈門的「南安號」巨輪。這趟歸途波瀾詭譎，危機四伏——輪船之上，一手遮天的軍閥大佬虎視眈眈，單純執着的少年賬房緊隨身旁，還有那位十年未見的至親故人驟然現身。接踵而來的意外，張海鹽只能獨自應付。而當他終於踏上廈門碼頭那一刻，屬於兩個少年的命運，才真正開始轉動。

《南部檔案》電視劇分集劇情

《南部檔案》1-5集劇情

第1集：故事在風雲變幻的民國時期拉開序幕。南洋峇來的一場傳統婚禮過後，新娘陪嫁的神秘神像竟在深夜發出死亡恐嚇，迫使新郎家族前往指定地點。不久後，該家族全體成員慘死在鹽鹼湖畔，屍體皆保持著瘋狂挖掘湖床的詭異姿態。數月後，當地橡膠園主張瑞朴亦獲得同款神像，他不顧湖底劇毒強行派人開掘，導致手下死傷慘重。張瑞朴親自涉險，在尋獲財寶與古老符號後也離奇蒸發。

南部檔案館的實習調查員張海鹽與張海蝦介入此案，懷疑連環命案與傳說中會言語的「峇來古神」有關。兩人暗中盜走張瑞朴留下的神像並開鑿地道，意外闖入了充斥著詭異木偶與無盡財富的邪神祖庭。壁畫揭示了古神「陀羅巴」用財寶誘殺入侵者的祕密。此時，周遭的木偶突然復活發動襲擊，危急關頭，兩人利用神像破解機關並尋獲密室主殿。當他們將神像嵌入神龕後，石門大開，一尊巨大的畸形邪神赫然現身。面對大小邪神的夾擊，兩人狼狽逃竄，最終被迫藏身於一道狹窄的岩縫中，命懸一線。

第2集：與此同時，檔案館主管張海琪動身前往胥城，旨在對徒弟二人進行轉正考核。此時的胥城因赫曼總督強行灌輸邪神信仰而人心惶惶。張海鹽與張海蝦路見不平，出手懲治暴卒並煽動民眾反抗，隨後改頭換面暗中潛入總督府探尋真相。

兩人在府內分頭摸索，張海蝦制服並審訊了赫曼，得知神像源自某位華人軍官，更撞破其殘害無辜婦女的惡行，遂果斷將其擊殺。另一邊，張海鹽尋獲邪神像並將其付之一炬，不料引發滔天大火。兩人合力救出被囚禁的少女後成功撤離。危難過後，師父張海琪現身並宣布二人順利通過考核，正式轉為正職探員。此後，留守南洋的兩人屢破奇案，張海鹽也褪去青澀，變得沉穩幹練。某日，居民陳禮標前來報案，稱與友人在盤花海礁遭遇「水鬼」襲擊。張海鹽驗屍發現死者體內被填滿鹽巴，張海蝦查閱文獻亦證實該海域近年來沉船與溺斃案頻發。為揭開真相，兄弟倆決定親赴盤花海礁一探究竟。

第3集：在海礁岩洞的廢棄古船內，殘存的航海日誌揭露了一樁慘劇：全船人員皆死於一種名為「黃昏草」的劇毒植物。正當兩人試圖毀掉這株毒草時，遭到死而復生的陳西風部隊突襲。一場激戰後，海礁發生大爆炸，毒草母株被毀，但部分種子仍被陳西風奪走。張海鹽帶著重傷垂死的張海蝦乘木筏死裡逃生。

不久後，陳西風離奇死亡，僅留下一封絕筆。其幕後主使軍閥莫雲高藉此獲悉了檔案館的存在，並命副官陸俊祥暗中調查，同時加緊研發毒草。此時的檔案館二人組陷入絕境——張海蝦雙腿廢棄只能與輪椅為伴，且與廈城總部完全斷聯。為了生計，兩人不得不在街頭擺攤兜售洋貨。轉年三年過去，檔案館多名探員無故蒸發，張海琪親赴峇來徹查卻遭遇頂尖殺手伏擊，被迫隱匿逃亡。與此同時，市面上突然爆發大範圍黃昏草中毒事件，大批民眾慘死。張海鹽奔赴疫區救下一名孤女並取名張海嬌。經推敲線索，兩人將矛頭指向即將駛往廈城的「南安號」郵輪。在張海蝦的敦促下，張海鹽決定登船徹查，兄弟倆就此暫別。

第4集：逃亡中的張海琪在密林中結識了海外考古學家華爾納的團隊，成功說服對方助其返回廈城。另一邊，曾是檔案館叛徒的張瑞朴現身，指出此次投毒乃是針對整個峇來的巨大陰謀。他要求張海鹽登上「南安號」前往廈城追查源頭，並答應在此期間庇護行動不便的張海蝦。無奈之下，張海鹽與兄弟定下歸期，隨即被押解上船。

在郵輪上，張海鹽暗中摸排乘客身份、醫療物資及軍閥關係，並注意到化名為董小姐的張海琪。面對形勢複雜的客艙，張海鹽決定劍走偏鋒，他主動向董小姐告密，聲稱船上有盜賊覬覦貨物。董小姐應允給他三日期限緝拿真兇，並指派西醫斯蒂文從旁協助。正當張海鹽在船上佈局時，留在陸地上的張海蝦察覺到殺機步步逼近，正與張瑞朴商討轉移。不料，身邊的張海嬌竟是刺客偽裝，她猝然發難刺殺張瑞朴，殘疾的張海蝦瞬間陷入重重黑衣殺手的圍攻之中。

第5集：郵輪上，水手宋猜在靠岸後人間蒸發，張海鹽在其寢室內搜出大量裝滿蒼蠅的瓶子，以及床板上刻有的神祕字母「N」和「P」，斷定此人與黃昏草案有重大關聯。為了順藤摸瓜，他與斯蒂文在船上展開了一場古怪的「捕蠅行動」，並順著蛛絲馬跡在底艙邊緣尋獲一抹隱蔽的血痕。

兩人循著血跡潛入最深處的暗艙，震驚地發現此處竟然等比例仿造了當初鹽鹼湖地下的邪神祖庭。憑藉過往經驗，張海鹽帶著斯蒂文涉險前行。未料在涉足一條新通道時，兩人落入詭異的幻魔結界，眼前充斥著無數個虛假的分身。歷經驚險，張海鹽終於看破虛妄將幻境瓦解，然而斯蒂文卻在混亂中跌落深不見底的岩縫。張海鹽毫不猶豫縱身下跳營救，卻意外闖入了一片滿是血腥搏殺痕跡的未知空間。更令人毛骨悚然的是，前方赫然盤踞著一隻腥臭撲鼻的巨大生物（大邪神），而一名奄奄一息的男子此時正被其致命的軀體死死纏繞，命在旦夕。

《南部檔案》6-10集劇情

第6集：張海鹽冒死與邪神巨獸搏鬥並救出重傷的水手宋猜，宋猜臨終前透露黃昏草毒案背後涉及軍閥勢力，海鹽隨即點火燒毀底艙的複製版祖庭。與此同時，化名董小姐的檔案館主管張海琪懷疑組織內部有內鬼洩密，在她在房間羅列內部叛徒的嫌疑名單時，張海鹽的名字竟然赫然在列。

另一邊，傷癒甦醒的張海蝦推測兄弟身處險境，毅然前往「南安號」登船尋人，他在碼頭憑藉靈敏嗅覺察覺到盤花海礁的特殊氣息，更震驚目睹三年前理應身亡的陳西風登船。而船上的張海鹽因線索中斷決定設局引蛇出洞，他在甲板上逼真偽裝成黃昏草毒發引發全船恐慌，並由斯蒂文假扮神醫將其救活，這場精心策劃的騷亂成功吸引各方注意，也讓舊傷復發、在船上艱難尋人的張海蝦循聲與兄弟生死重逢。

第7集：張海蝦並未自戕，心思縝密的他早就察覺到自己因中毒而產生幻覺。他咬牙強行保持清醒並反設陷阱，成功伏擊了前來索命的殺手白生，並順利奪取了幕後黑手的重要情報。然而，危機並未解除，更多的刺客正步步逼近。與此同時，身在船上的張海鹽也啟動了查兇計劃。為了揪出下毒真兇，他趁夜深人靜時在部分旅客手臂上塗抹特殊藥水偽造紅疹。隔日，他冷眼旁觀前來尋求西醫救治的群眾，企圖藉此鎖定反應異常的播毒嫌疑人，可惜久候無果。

眼看「南安號」啟航在即，張海鹽在最後關頭推斷出船醫有重大嫌疑，但三日期限已滿，早已對其心生不滿的斯蒂文已率領火槍隊前來圍捕。面對猛烈火力的夾擊，張海鹽被迫跳海求生，潛游登上不遠處的「包恩號」。在該船的公廁內，他偶遇了因攜帶財物而被無良水手二耳龍盯上的何剪西。為了避免衝突，偷渡登船的張海鹽主動交出錢財平息事端，此舉反倒引來何剪西的誤解與不滿。兩人在包廂內處理傷口的同時，海鹽正暗中籌劃重返南安號，此時船警的搜查網也正悄然逼近；而另一邊的張海蝦為了躲避追殺，一路艱難逃亡至三等艙。

第8集：因擔心何剪西留在「包恩號」會繼續遭受欺凌，張海鹽毅然帶著他搭乘救生艇重返「南安號」。將何剪西安置妥當後，海鹽獨自摸進醫務室尋找船醫，卻震驚地目睹所有醫護人員皆已被殘忍滅口。此時密室突然毒氣瀰漫，數名殺手現身企圖將他置於死地。幸得何剪西及時帶領船警趕到現場，海鹽才得以在激戰中擊殺一名刺客並趁亂脫身，但自己也因吸入毒氣而讓其餘餘黨逃脫。在醫務室內，海鹽發現了大量軍用毒氣瓶，驚覺死者宋猜臨終前留下的「NP」暗號意指「豬籠草」.整艘郵輪根本是清除檔案館探員的巨大陷阱，他甚至懷疑自己被張瑞樸當成了替死鬼。

為了兄弟的安危，張海鹽決意逼迫船隻調頭返回胥城。為了引出隱藏的刺客並要挾化名董小姐的張海琪，他設計讓何剪西背著殺手的屍體硬闖三等艙。海鹽則躲在暗處冷眼旁觀，最終憑藉敏銳的觀察力，成功識破了白珠與另一名女孩的殺手身份。然而，隱藏在周遭的刺客此時集體現身暴起圍攻，雙方隨即陷入慘烈無比的混戰。面對敵方的瘋狂反撲，孤軍奮戰的張海鹽最終身負重傷，陷入絕境。

第9集：在生死關頭，張海鹽與何剪西突出重圍，一路潛入斯蒂文的客房暫避。海鹽在出手制伏斯蒂文後一邊療傷，一邊偶然發現了對方的舞會請柬。為了向董小姐求援並逼迫郵輪返航，他決定鋕險喬裝成斯蒂文混入高層舞會。與此同時，海外探險家華爾納也正與屬下盤算，準備在宴會上向董小姐施壓，藉此索取關鍵的通關文件。

晚宴上，華爾納在包廂內企圖用珍藏翡翠賄賂董小姐以換取通關文牒，卻遭嚴詞拒絕。隨後董小姐當場戳穿了張海鹽的偽裝並悍然出手，兩人從包廂一路激烈廝殺至喧鬧的舞廳。海鹽使出渾身解數伺機脫身，董小姐則借題發揮，誣陷其盜取華爾納的翡翠，下令封鎖全船進行嚴密搜捕，順勢揪出了多名潛伏在暗處的殺手。當張海鹽急忙趕回客房準備帶何剪西撤離時，卻驚覺華爾納與斯蒂文早已捷足先登並將何剪西擒獲，海鹽再度搏命出手救下摯友，狼狽逃離現場。

第10集：身陷殺手車輪戰的張海鹽在體力透支、難以招架之際，幸得董小姐及時現身營救，並再度將他易容成斯蒂文的模樣安置。海鹽在何剪西的悉心照料下從昏迷中甦醒，卻因種種變故深陷低谷。為了查明真相，他嚴厲審訊了被俘的刺客白生，未料卻換來了兄弟張海蝦已然遇害的驚天噩耗，更痛心得知小女孩張海嬌早被白珠調包殺害。得知這一系列陰謀皆為地方軍閥在背後操弄後，被激起血海深仇的張海鹽重新振作，誓要讓幕後黑手血債血償。

與此同時，董小姐在無人的房間內褪去偽裝，對著徒弟張海蝦的遺體悲慟哀悼，盡顯深切哀思。數日後，「南安號」終於抵達目的地廈城，心存無數謎團的張海鹽試圖找其對質問個明白，然而董小姐早已不知去向，空蕩的房間裡只留下一具裝著張海蝦屍體的棺木，以及一張臨別字條。背負著兄弟冰冷的屍骨，張海鹽懷著滿腔悲憤與未解的懸疑，終於再度踏上了這片久違的故土。

《南部檔案》11-15集劇情

第11集：在碼頭登岸後，張海鹽與何剪西就此別過。此時何剪西才驚覺張海蝦竟是自己多年前的救命恩人，急欲將一疊屬於海蝦的錢財歸還，卻因對方走遠而未能趕上。尋人無果的何剪西在港口遭遇一名神祕男子，對方竟提出要「借用其容貌」的詭異要求。另一方面，董時昌親自迎接化名董小姐的張海琪一行，並在言詞間強勢壓制了出言挑釁的華爾納。在返家的車上，張海琪向董時昌打聽軍閥莫雲高的底細，斷定此人便是血洗南部檔案館的幕後元兇。

張海鹽背負著兄弟一步步走回記憶中的張家老宅，怎料昔日居所已變成一家海產乾貨鋪，師長也音訊全無。更讓他崩潰的是，南部檔案館的舊址已被「海利銀行」取而代之，當他趕往上級海事督辦府查問時，竟被全盤否定，宣稱該檔案館從不存在。走投無路的張海鹽注意到董小姐留下的字條上印有檔案館的特殊標記，遂登門董公館求證。此時的董小姐並未透露自己就是張海琪，僅冷酷地告知，除了他們兩人，其餘檔案館成員已全軍覆沒，而這場滅門之災的導火線，正是當年張海鹽在盤花海礁向陳西風洩露了組織的存在。

第12集：得知殘酷真相的張海鹽在大雨中失魂落魄地離開董府。與此同時，僥倖生還的殺手白珠被漁民從海邊救起，隨即向軍閥副官陸俊祥密報「南安號」行動失敗的消息，並外洩了董小姐即是張海琪假扮的祕密。陸俊祥在榨取完情報後，毫不留情地將白珠滅口。此時流落街頭的張海鹽萬念俱灰，用隨身手錶換來兩口棺木，正欲在海灘尋短見時，董小姐及時現身並展露真容，她正是兩人的師父張海琪。

張海琪痛懲了心灰意冷的張海鹽，並拋出震撼彈：張海蝦並未真正死亡，而是服用了某種假死藥物，目前正處於生與死的邊緣。她解釋這種能讓人陷入假死與甦醒的奇藥，提煉自特殊的水母及其寄生蟲，但若要配製解藥救活海蝦，必須深入危機四伏、機關重重的檔案館核心腹地去取得三味極其罕見的藥材。為了救回兄弟，張海鹽重燃鬥志。鑑於檔案館的正門已被張海琪徹底封死，張海鹽只能在民間暗中打探各類怪誕異聞以尋找偏門，最終鎖定了「洪頭媽宮牆縫吃人」的詭異傳說。據目擊者老陳透露，曾在一本夾在牆縫的古籍上見到過「南部檔案館」的字樣，張海鹽斷定，這道神祕的牆縫便是他潛入內部的唯一入口。

第13集：張海琪火速趕回董氏府邸，敦促董時昌率領家眷火速撤離避難。然而董時昌態度堅決，誓言與其共同迎敵。果不其然，陸俊祥已麾兵將府邸重重包圍。危機關頭，張海琪以地下密庫的奇珍異寶為籌碼，再度與華爾納達成協議，誘使其麾下火槍隊留守禦敵。同時，董時昌火速致電各國領事館尋求外交聲援。隨後，陸俊祥發動猛烈強攻，守軍依仗地勢死守，未料敵軍竟公然投擲軍用毒氣彈，導致宅邸瞬間被致命毒霧籠罩。張海琪一邊指揮殘存人員撤退，一邊防範暗箭。此時，刺客白玉趁亂潛入實施暗殺，董時昌在生死一瞬挺身擋刀，不幸壯烈犧牲。悲憤交加的張海琪隨即啟動防禦暗道，率部隊遁入其中，設局誘敵深入。

在另一條故事線上，「何剪西」在尋找張海鹽的途中遭遇地頭蛇洗劫。所幸海利銀行的女總裁韋斯利仗義相助，幫其奪回失物，並敏銳察覺到失物錢鈔上殘留的特殊標記。在韋斯利的指引下，兩人趕往古廟洪頭媽宮，與正因搜尋無果而一籌莫展的張海鹽匯合。何剪西將張海蝦臨終托付的巨款交予海鹽，海鹽憑藉過人的智謀破譯了錢鈔上隱藏的密碼，驚覺南部檔案館的真正入口竟被偽裝在海利銀行內部。兩人片刻不停，當即調頭趕往銀行。

第14集：張海鹽與何剪西成功潛入幽暗的南部檔案館。循著張海蝦遺留的線索，他們在一處隱蔽書架的宗卷袋內順利尋獲第一味救命藥材。在翻閱內部名冊時，海鹽震驚地發現，該館所有調查員均被冠以「張」姓且壽命遠超常人，而張海琪竟然自建館之初便一直穩坐館長之位。當兩人循著秘道降至地底密室時，突遭致命機關暗算，張海鹽的宿疾創口毫無徵兆地瘋狂溢血，且血液竟被穹頂詭異地吸納。正當兩人被困、命懸一線之際，海鹽在絕境中猛然憶起年少時與海蝦首次執行任務、聯手設伏痛擊海盜的熱血往事，靈光一閃參透了海蝦留在錢鈔上的機關密碼，成功化解危機並奪得第二味藥材。

與此同時，陸俊祥尾隨至暗道入口，看著眼前的機關，不由勾起一段痛苦陰暗的記憶，當年他因作奸犯科被張海琪無情投入檔案館的機關縫隙受刑，最終以斷肢殘廢的代價才僥倖苟活。另一邊，張海鹽二人深入核心腹地，眼前赫然出現一道與古籍記載完全吻合、透著重重殺機的「斷龍」牆縫。正當海鹽推斷出最後一味珍稀藥材就在石門後，準備破門而入時，身旁的「何剪西」卻猝然發難，一刀刺中其要害。原來，心細如髮的海鹽早已識破眼前的摯友是易容偽裝的刺客，短兵相接後，海鹽強忍劇痛將其制服，孤身推開石門。然而，石門的開啟徹底觸發了檔案館的終極自毀防禦系統，冰冷的海水瞬間瘋狂倒灌，留給張海鹽的救人時間已所剩無幾。

第15集：陸俊祥率兵強闖暗道，反遭張海琪以預設的機槍陷阱伏擊，死傷慘重。窮途末路的陸俊祥利用黃昏草種子殘忍反撲，解決了火槍隊。張海琪艱難脫困後，憑藉絕對實力將陸俊祥重創，並將其活埋於坍塌的地道之中。與此同時，張海鹽在檔案館最深處發現了與解藥相關的海底線索，毅然隻身躍入深海搏命搜尋藥材，最終卻因缺氧在海底陷入昏迷，命懸一線之際被趕來的張海琪救回。

張海琪隨後向海鹽揭開了南部檔案館的真相，以及張家人強大且長壽的祕密，並用特殊草藥助其療傷。甦醒後的張海鹽身體獲得蛻變並擁有更強的力量，他再度潛入深海，歷經艱險終於奪得最後一味珍稀藥材。張海琪隨即配藥救活了張海蝦，歷經重重生死的師徒三人，終於在張家老宅溫馨重聚。

《南部檔案》16-20集劇情

第16集：大難不死的三人度過了一段輕鬆的時光，張海樓正式獲得張家人認證並接受家族特訓，而雙腿有望康復的張海蝦也堅持進行復健。適逢中秋佳節，師徒三人在老飯館飲酒暢談、歡聚博餅。飯後，張海琪將何剪西前往三藩的告別信轉交給海鹽，並透露自己日後即將遠行，三人走在煙花下，倍感久違的幸福。

然而，平靜的背後卻悄然籠罩著新的陰影。隨著復健的進展，張海蝦的身體逐漸顯露出極其可怕的異狀。他的表情會毫無徵兆地變得異常冷漠，甚至對小動物產生強烈的攻擊欲望，同時還伴隨著流鼻血和無意識瘋狂塗鴉等反常行為。隨著這些詭異症狀日益加劇，張海蝦心中隱隱產生了不祥的預感，強烈懷疑這正是救命解藥背後所隱藏的致命副作用。

第17集：張海蝦在反擊醉酒流氓後，震驚地發現自己竟沉溺於血腥的快感之中。隨後他噩夢連連，在清醒後陷入極大的痛苦與自我懷疑。隨著異變加劇，他甚至在某一瞬間對悉心照顧他的張海鹽產生了強烈的殺意，幸得張海琪及時喚醒才未釀成大禍。儘管外界對張海蝦投來異樣與敵視的目光，張海鹽依然毫無怨言地推著輪椅陪伴他散步，展現出深厚的兄弟情誼。

為了應對眼前的危機，師徒三人召開秘密會議，商討如何揭露莫雲高血洗檔案館的罪行。張海蝦拿出從「南安號」殺手處繳獲的密信，經過解碼，他們赫然發現莫雲高企圖在南京、武漢、廣州、長沙等地散播致命毒草「黃昏草」的驚天陰謀。為了阻止這場生靈塗炭的浩劫，師徒三人決定主動出擊，啟程前往長沙尋找當地的布防官張大佛爺（張啟山）探聽情報，並尋求聯手支援。

第18集：師徒三人分頭前往長沙，張海蝦先行出發，張海琪與張海鹽則搭乘火車抵達。兩人在長沙街頭品嚐美食時，偶遇了神秘的雜耍藝人齊鐵嘴，對方當下給出了他們此行尋人將會波折重重的預言。果不其然，隨後大風突起，現場異變驟生，齊鐵嘴竟在眾目睽睽之下遭遇刺殺身亡，而在一旁揮劍觀察人群的張海鹽，瞬間淪為了百口莫辯的殺人凶手。

張啟山的副官林六人隨即帶兵包圍現場，張海鹽一眼認出林六人正是此前假扮「何剪西」設計陷害他的幕後黑手。戰火一觸即發，張海琪率先撤離以尋求轉機，留張海鹽孤軍奮戰，最終在及時趕到的張海蝦暗中協助下艱難突圍。兄弟倆會合後冷靜分析，推測齊鐵嘴實為假死，且極可能躲在張啟山府邸中。為了洗清嫌疑，兩人在齊鐵嘴的鋪子假裝縱火引蛇出洞，成功逼出齊鐵嘴現身，並默契配合解決了趕來的追兵，順利將齊鐵嘴綁架帶走。

第19集：面對林六人的持續追擊，張海鹽與張海蝦被迫分頭行動。張海蝦在途中偶遇算無遺策的解九爺，並受邀在棋盤上展開激烈對弈。解九爺藉由這場針鋒相對的廝殺，暗中向張海蝦傳授了「暗線穿珠局」的權謀之術，點醒他佈局者如何利用疑點誘導對手，使其深信自己推查出的虛假真相。與此同時，張海鹽遭遇了西北刀客黑背老六的強悍攔路，面對實力懸殊的對手，張海鹽在激戰中憑藉過人的機敏悟出新招，最終險勝過關並與張海蝦匯合。

另一邊，張海琪潛伏並襲擊了張啟山的座駕，兩大高手在車內激烈交手、不分勝負，張啟山欣賞其身手，遂同意邀其入府詳談。收到信號的張海鹽大膽假扮成林六人潛入張府，卻不料撞見真林六人而引發衝突，幸被張海琪及時喝止。最終，師徒三人正式與張啟山會面達成合作共識，而張海蝦則臨危受命，率先帶領張啟山的士兵出發執行前哨任務。

第20集：在張府內，張啟山與張海琪深入分析了莫雲高血洗南部檔案館的動機，雙方正式達成戰略合作。師徒詳細陳述了莫雲高企圖散播黃昏草的陰謀，張啟山應許協助，並透露莫雲高目前正身處防守嚴密的裝甲火車上。張海鹽憑藉驚人的情報分析力，推測出莫雲高將在火車抵達南京時發動投毒，眾人當即拍板，決定聯合對該火車發動致命突襲。

與此同時，張海蝦已率領張家士兵抵達莫雲高設於湘江的秘密基地，準備將其一舉圍剿。經過一番秘密偵查，他們震驚地發現此處竟然在進行殘忍的「人體培植黃昏草實驗」，幕後主使正是莫雲高的心腹李品睿，而整個種植園內更是堆滿了無辜村民的屍體。面對如此反人道的罪行，按照原定計劃應當立即銷毀所有毒草，然而受到內心失控心魔與黃昏草秘密的強烈誘惑，張海蝦在最後關頭下達了反常的命令，決定將黃昏草全部採集保留，為局勢埋下了巨大的懸念。

《南部檔案》21-25集劇情

第21集：張海鹽與張海琪聯手潛入莫雲高的專列，張海鹽假扮警衛掩護張海琪來到莫雲高面前，引發了莫雲高的強烈興趣。隨後，張海鹽在暗中查探車廂時與白玉爆發激烈交鋒，他敏銳利用白玉對妹妹白珠的情誼進行心理攻勢，成功套出黃昏草的具體投放地點，卻震驚得知只要發報員發出莫雲高剛剛交代的電報，投毒計劃就會全面啟動。

另一端，張海琪雖遭莫雲高的神經毒氣暗算，但憑藉強悍實力強行掙脫並將其制服。她迅速與張海鹽匯合，二人聯手阻止了致命電報的發送，成功截獲最新投毒時間並轉發給張啟山。最終，張海鹽果斷炸毀存放黃昏草的車廂，師徒二人在漫天火光中成功逃離專列，涉險化解了這場危機。

第22集：湘江基地事件後，深陷心魔的張海俠私下與莫雲高通話，並拒絕與同伴團聚，選擇獨自離開。張海鹽對此疑惑不解，開始懷疑是當初救活張海俠的解藥留下了嚴重的副作用。然而，張海琪卻在此時突然毒發昏倒，經診斷她吸入了黃昏草提煉的特製毒氣，血液機理遭受破壞且急速衰老，若三個月內無解將臟器衰竭而亡，唯一的希望指向南戕百樂京的張家族長。

面對大夫的束手無策，張海琪本欲順應天命，但在張海鹽尋找解藥與尋回兄弟的堅持下，加之齊鐵嘴在湘江邊以命理苦心勸導，她終於答應前往百樂京。與此同時，遠在山中書院的莫雲高得知唯有百樂京基地的黃昏草種植成功，隨即也率領殘部動身前往。兩方勢力在命運的驅使下，同時向神祕的百樂京集結。

第23集：師徒二人乘火車奔赴南戕百樂京，途中張海琪向張海鹽介紹當地的風土與族長信息。得知百樂京入口土匪橫行、需奪取令牌方可入內，兩人喬裝成當地人前往，期間張海琪病情加重，得到張海鹽的悉心照料。兩人隨後入住鳳凰客棧，敏銳識破這是一間以令牌為誘餌謀財害命的黑店。他們順藤摸瓜打聽到大當家喜好男色，張海鹽便假扮屍體成功潛入鳳凰寨。

在寨中，師徒二人為了令牌與寨主鳳凰、高手大金刀大打出手，混亂中張海琪為救鳳凰，導致最後一枚令牌掉落懸崖。這場風波讓雙方不打不相識，鳳凰感念其救命之恩，大擺筵席盛情款待。得知二人決意前往百樂京後，鳳凰警告該地近期極度危險，並透露最後幾張令牌已被一隊馬幫帶走。最終，二人接受鳳凰贈予的馬匹物資，火速動身追趕馬幫。

第24集：夜幕低垂，張海俠率人突襲鳳凰客棧並生擒掌櫃，隨後引導莫雲高大軍通過暗道攻入鳳凰寨，將鳳凰與大金刀等人悉數抓獲。因未能拷問出戴面具張家族長的下落，莫雲高殘忍下令血洗山寨，目睹慘狀的張海俠心中惡念被徹底喚醒。此時，發現火光折返的張海鹽與張海琪目睹了這場屠殺，更親眼看見大金刀為保護鳳凰，死於張海俠的屠刀之下。

悲憤交加的二人救出鳳凰，並在張海俠暗中放水下暫時擺脫追兵。為了掩護鳳凰，師徒二人主動現身引開敵軍，最終在懸崖邊被重兵圍困。生死關頭，張海鹽發射了山中發現的穿雲箭，剎那間，駐守在南戕的張家人張千軍萬馬率領大隊人馬強勢趕來支援，成功擊退莫雲高軍隊，並將負傷的二人護送至解心觀。

第25集：來到解心觀後，師徒得知張千軍萬馬是張海琪故友張千嶂收養的孤兒，因當年的情感恩怨，張千軍萬馬對張海琪頗有微詞。不過，為了進入百樂京，三人達成協議結伴同行。當他們歷經艱險抵達目的地時，卻發現百樂京一片蕭條。原來三人進城時已誤中強烈瘴氣，直到吃下特製食物陷入短暫昏迷後再度醒來，夢幻繁華的真實百樂京才終於震撼地呈現在眼前。

三人漫步在熱鬧的街頭，一邊聽著守護神飛坤爸魯的傳說，一邊親眼目睹蘇亞祭司施展神技救活孩童。為了打探族長的去向，性格跳脫的張海鹽大膽決定假扮屍體試圖接近蘇亞，卻不料弄巧成拙引發廣場騷亂。危急關頭，張海琪默契配合，當眾一掌將張海鹽打暈，藉此成功贏得了蘇亞祭司的信任，師徒二人也順理成章地獲准進入戒備森嚴的祭司府邸。

《南部檔案》26集劇情

第26集：被囚於祭司府地下室的張海鹽結識了馬幫首領九頭煙袋，並從中得知蘇亞祭司偽善斂財的真面目。與此同時，張海琪也察覺到蘇亞的虛偽，並機警地假裝被其迷暈以降低敵意。隨後，張海鹽與九頭煙袋合作迷暈守衛順利逃脫，張海琪則在府內查出關鍵情報，發現蘇亞在「死而復生」後性情大變，行徑竟與張海俠如出一轍。最終，張海鹽大鬧祭司府並與張海琪成功會合逃離，引得蘇亞怒發通緝令。

逃亡途中，尋人的張千軍萬馬與鳳凰意外會合，四人碰頭後隨即遭到追兵圍捕，張海琪等人被迫藏身棺材中脫險。張海鹽引開追兵後折返，卻震驚發現蘇亞滿門被滅，他強烈懷疑是張海俠所為，卻未能尋獲其蹤跡。此時，眾人透過棺材裡的骨頭線索，推測張家族長正隱居在百樂京最深處的「洗骨峒」。為了解鎖進入洗骨峒的年度洗骨大會資格，眾人決定返回解心觀，攜帶已故師父張千嶂的十年屍骨再度前往。

《南部檔案》改編自同名小説《南部檔案》（南部檔案官微@Weibo）

《南部檔案》播出更新時間｜最新追劇日曆

《南部檔案》電視劇幾時播?《南部檔案》於6月11日18:00播放，一共有33集，由愛奇藝，奇異果TV播放，6月11日，VIP會員18:00更新6集，非會員18:00更新2集；6月12日起，VIP會員每日18:00更新2集，6月23日，VIP會員更新1集；6月24日-6月26日，VIP會員停更，6月27日起，VIP會員每日18:00更新1集。

《南部檔案》最新追劇日曆（南部檔案官微@Weibo）

《南部檔案》演員人物關係圖

張新成 飾 張海鹽（南部檔案官微@Weibo）

《南部檔案》演員

張新成 飾 張海鹽

丁禹兮 飾 張海蝦（南部檔案官微@Weibo）

丁禹兮 飾 張海蝦

姜珮瑤 飾 張海琪

姜珮瑤 飾 張海琪（南部檔案官微@Weibo）

富大龍 飾 莫雲高