愛情有煙火劇情｜最新更新時間／追劇日曆＋演員角色簡介

《愛情有煙火》陸劇，改編自小說《我們住在一起》。有劉益、劉莉、秦曄作為編劇，史成業為執導，由檀健次、王楚然、李乃文領銜主演的一套以愛情喜劇為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《愛情有煙火》電視劇情大綱

傲嬌的投行精英李亦非（檀健次 飾）因慘遇投資失利，竟意外與身陷失戀失業雙重困境的負債「滬漂女孩」錢菲（王楚然 飾）展開合租生活，及後二人更在職場再度相遇。這兩個落魄的靈魂在同一屋檐下，從最初的互不相讓，於煙火相伴中經歷無數磕磕碰碰。劇情細緻描繪了這對「歡喜冤家」在平淡的煙火日常裡，那些針鋒相對的爆笑日常。在這種氛圍下，李亦非逐漸褪去浮華，真切地感受最真實的人情冷暖。

《愛情有煙火》劇照

另一邊廂，同樣身為「滬漂」的錢菲亦藉此重拾職場信心，成功實現自我的成長。兩人在人生低谷中選擇彼此支撐與相互治癒，最終迎來甜蜜奔赴，生動地詮釋了成年人之間那份「勢均力敵」的愛情真諦。

《愛情有煙火》播出更新時間｜最新追劇日曆

《愛情有煙火》電視劇幾時播?《愛情有煙火》於6月15日播放，一共有36集，由CCTV-8、騰訊視頻、愛奇藝播放。CCTV-8每晚21:30兩集連播，騰訊視頻、愛奇藝 會員每日21點30分更新，首更4集。

《愛情有煙火》播出更新時間｜最新追劇日曆

《愛情有煙火》演員人物

檀健次 飾 李亦非

檀健次飾演李亦非（微博圖片）

王楚然 飾 錢菲

王楚然飾演錢菲（微博圖片）

李乃文 飾 李仟聖