谷愛凌史丹福畢業解鎖三代學霸成就　卻遭鄰居投訴隨意亂棄垃圾

「滑雪女神」谷愛凌不僅在運動場上屢奪金牌，更在學業成績方面出類拔萃。近日她在IG分享美國加州史丹福大學的畢業照，順利利用4年時間完成了主修國際關係的大學學位課程。但正所謂「人紅自然多是非」，就在她開心慶祝畢業之際，美國當地卻傳出了一宗與她有關的社區衞生爭議。

谷愛凌身穿白裙及披上紅色畢業綵帶。（IG@eileengu）

4年極速完成國際關係學位

在畢業典禮當日，除了有一班要好的同學共同見證這個重要時刻外，她的母親谷燕及眾多親友亦有親臨現場分享喜悅。有趣的是，谷愛凌的大學室友對她評價極高，更公開盛讚她是「自己遇過最聰明的人之一」。其實，谷愛凌的學霸潛質絕對是家族強大基因的遺傳。據了解，她家族內擁有多位頂級學霸。母親谷燕本身就擁有史丹福大學的MBA學位，而她的外婆則是上海交通大學的優秀畢業生，至於爺爺同樣是史丹福大學的舊生。一家三代都曾經入讀全球著名的頂尖學府，堪稱名副其實的「超級學霸家族」。

谷愛凌被爆亂丟垃圾

根據《舊金山標準報》（San Francisco Standard）報導，谷愛凌家族位於25大道的住宅外，人行道上堆滿沙發、床墊、損壞家具、衣物、書籍、藥瓶和各式各樣的家庭用品，雜物數量之多，更一度擋到消防栓，嚴重影響市容及衞生，更有鄰居爆料，指有人不只一次胡亂棄垃圾，引起附近居民關切。隔天上午，垃圾清運公司Recology員工接到檢舉前往查看，卻發現現場並沒有預約清運紀錄。由於工作人員按谷愛凌家門鈴後無人應門，因此無法私自處理走這批物品。

有鄰居爆料，指有人不只一次胡亂棄垃圾。（IG＠eileengu）

谷愛凌母親澄清遭惡意翻亂

對於外界質疑亂丟垃圾，谷愛凌母親谷燕出面澄清，表示她是在凌晨1點左右將物品搬到屋外，細心整理成20個箱子，還特別加蓋防雨措施。她聲稱，自己後來看到物品被翻得四散一地相當震驚，懷疑是拾荒者或她口中的「惡意人士」翻找造成。谷燕表示，有人刻意將印有谷愛凌名字的衣物翻出來展示，讓她認為這是針對家人的惡意行為。她強調，當天下午原本就已安排貨車前來清運相關物品。