自然系女子旅行丨林映暉34D震撼極限解放　梁超怡曬三點式大反擊

撰文：種嚶嚶
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新一輯王牌旅遊節目《自然系女子旅行》來到第三輯，林映暉（暉哥）今次第三度擔任主持，她會聯同梁超怡（Joey）、葉靖儀（Michelle）及黃瀅仴（Verena）三位新人遊歷濟州、花蓮、台東溫泉，介紹當地好山好水。

新一輯《自然系女子旅行》下周四首播。（公關提供）

暉哥身材惹關注 網民激讚：兵器榜第一位

日前暉哥在網絡平台放出宣傳短片，她身穿粉紅色比堅尼，推開趟門輕輕伸出懶腰，豐滿的34D上圍顯得非常震撼，接住甜笑喊出「自然系女子旅行3」。約6秒短片一推出，已有逾千Likes及吸引大批網民留言。識睇的話當然要睇留言，當中不乏創意之作，有網民表示「已狂loop」短片」，亦有粉絲搞笑話「暉哥一出，誰與爭峰」，更有人直言「暉哥重奪兵器榜第一位、呢個簡直係大…自然呀」、「暉哥靠心口搵食」。連帶兩位拍檔Joey及Michelle亦忍不住留言，稱暉哥為「My hot partner」。

暉哥一舉手一投足引來網民熱議。（公關提供）
暉哥一舉手一投足引來網民熱議。（公關提供）

梁超怡 葉靖儀 黃瀅仴 聯手曬三點式極限反擊

至於三位拍檔Joey、Michelle及Verena亦各自推出三點式泳衣作絕地反擊，實行不讓暉哥專美。事實上早前Michelle已預告會自備十套性感泳衣，用來配襯不同温泉穿着，Verena更表明今次是比堅尼初解放，會有泳裝放題環節。

梁超怡（Joey）（公關提供）
葉靖儀（Michelle）（公關提供）
瀅仴（Verena）（公關提供）
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林映暉（暉哥）
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