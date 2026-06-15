雲海重提昔日離開商台內幕　怒斥當奴更指管理層欺凌文化嚴重

專攻神秘學的知名主持陳雲海，日前亮相張慧敏（Son姐）的清談節目《與Son對話》。訪談中，他毫不留情地將當年與前東家商台鬧翻的種種內幕全盤托出，隨即在網上激起千層浪。

雲海憶述前東家商台。（YouTube@張慧敏Son姐話）

狠批當奴表裡不一令人反胃

雲海憶述，昔日主理人氣節目《摩星嶺4號》時，曾因觸及宗教聖物話題而引來監管機構干預。豈料電台主管非但沒有力挺員工爭取清白，反而越俎代庖直接向當局妥協跪低。最令他心灰意冷的是，某次邀請青年探討社會時事後，翌日重溫錄音竟發現有近二十分鐘的訪談遭人暗中剪走，全程沒人跟他打過招呼。

當他透過社交平台宣告劈炮辭職後，隨即收到電台高管來電，原以為會得到合理解釋，結果卻是被對方隔空狂轟一頓並粗暴收線。更離奇的是，隨後當奴（Donald）緊接致電，態度卻是一百八十度大轉變，用溫柔的語氣反問他為何如此衝動。雲海直斥這種「軟硬兼施」的交替把戲極度造作，直言早已看穿對方的「奴才性格」，更以「嘔心」和「反胃」形容這種表裡不一的虛偽作風。

雲海斥當奴嘔心。（YouTube@張慧敏Son姐話）

揭露職場排擠新人文化根深蒂固

此外，雲海毫不諱言指出，資深廣播員排擠新晉DJ的惡習由來已久且根深蒂固，即使他屢次向上級稟報也無濟於事。他強調入職前已與資方劃定言論界線，但每當遇到聽眾投訴，高層為了明哲保身便會剝奪他的申辯權利，因為怕麻煩而隨時犧牲前線人員自保。網民力撐雲海有風骨。