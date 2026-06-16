飛常日誌II｜劉穎鏇曬逆天長腿驚艷網民　周嘉洛西褲翹臀極搶鏡

昨晚（15日）首播的《飛常日誌II》，一來便發生大事件，香港國際機場因全球系統失靈陷入混亂，客運大樓及旅客體驗總經理楊尚偉（馬國明飾）、機場客運服務經理呂芷珊（高海寧飾）、機場保安高級經理陳杰（洪永城飾）、飛行區值班經理李勝祥（徐榮飾）、見習行政人員程日飛（周嘉洛飾）及葉舒恩（鍾柔美飾），合力分頭處理這場不可抗力的事故….尚偉召開緊急會議，高雅雯（劉穎鏇飾）以新任港灣航空駐機場主管身份現身…另邊廂，機長郭啟光（朱敏瀚飾）與二副機師方可兒（郭柏妍飾）於執勤期間，遇上醉酒乘客（韋家雄飾）酒精中毒昏迷，情況危急……

首集重要事件。（公關提供）

潛力小花梁凱晴明知做「背景」仍落力保持燦爛笑容勁專業

在第一輯中以「黑絲空姐」Look搶盡焦點的劉穎鏇（Tiffany），今輯改以OL造型上陣，而且首集即全集「長腿放題」，完美身高、身形再加上甜笑笑容，旋即引發網絡熱討。網民激讚劉穎鏇是「長腿世一」：「Tiff係自帶bgm嘅女人」、「佢嘅長腿真係宇宙級」、「每步路都有Catwalk Feel」、「依家嘅佢有一姐風範」、「睇到我眼定定」。但論到最搶焦的，是劉穎鏇於處理系統失靈事故期間，先後以流利廣東話、英語、日文及普通話安撫不同國籍的乘客，當中英語及日文部分更說得相當動聽，獲網民大讚叻女，並指其英語發音很好聽。而值得一讚的是，在劉穎鏇這場處理公關危機場口中，飾演空姐Erica的梁凱晴雖然全程只是「佈景」般的存在，但她明知自己out focus、都依然拼盡全力擠出最燦爛笑容，專業精神可嘉。

長腿放題好驚喜。（公關提供）

話時話梁凱晴同劉穎鏇嘅甜美笑容係有得揮嘅。（公關提供）

劉穎鏇一口氣挑戰四種語言

對於在首集一口氣挑戰4大語言，劉穎鏇受訪時坦承有為日文及普通話發音瘋狂練習，並感激劇組同事貼身教導日語發音：「同事預早錄好咗啲日文畀我聽，跟住我就不停喺度背。去到現場嘅時候，呢位同事都有聽住我講嘢個音同埋咬字，再幫我即場調整。」、「例如佢會話啲我啲語調好似strong得滯，會好似冇咁禮貌，呢啲就要調整。」

劉穎鏇靚聲流利切換4大語言呢吓好驚艷。（公關提供）

劉穎鏇在語言方面確實非常有天賦，她於2024年開設名為「Tiffy Talks」的YouTube頻道，透過多元主題及與小朋友互動對話，教授小朋友英語之餘、並從中探索小朋友及對事物的看法。不少看過影片的網民，都大讚劉穎鏇講英文流暢好聽，名副其實真女神。

好甜好嬌俏。（公關提供）

郭柏妍機師廣播大曬反差萌

除了劉穎鏇，昨晚郭柏妍（Rosita）及新進小花胡敏芝（Karen）亦備受「語言天份」大考驗。昨晚飾演二副機師的郭柏妍，先後要應付兩場涉及不少術語的飛機內廣播戲份，郭柏妍為此收起平時的可愛的甜美感、改以嚴肅認真Tone廣播機師announcement，大曬反差萌。至於之前憑《麻雀樂團》成功入屋兼贏盡好評的胡敏芝，在《飛常II》中挑戰飾演聾啞少女，就此胡敏芝接受TVB訪問時透露是首次學習手語，雖然劇中涉及的手語對白不多、只是簡單應對：「跌爛咗耳機聽唔到嘢」，以及「我係聾啞人士，我有時間可以同你做問卷」，但胡敏芝依然為此練習了整整一個星期，十分專業：「劇組有請手語老師教我，老師仲拍埋片send畀我練，所以我就係咁loop咗啲片成個星期。」對於首次零對白演出，胡敏芝坦言有難度：「因為要淨係靠表情同手去做情緒。」

「Cool魔妍」上線了。（公關提供）

胡敏芝與鍾柔美手牽手趕飛機勁搶鏡

除了演聾啞人士勁搶，昨晚胡敏芝與鍾柔美手牽手跑住趕飛機一幕亦相當吸睛，有網民笑言，現年27歲的胡敏芝，驟眼看與19歲的鍾柔美完全沒有年齡差，大讚胡敏芝少女味Keep住咁多年冇變。男子組方面，昨晚以近日人氣急升的周嘉洛最為搶鏡，事緣出名大隻的嘉洛仔，穿上西褲後Pat Pat顯得極為堅挺，極有機會繼「爆衫麒麟臂」後再度引發熱話。

胡敏芝望落完全唔似大鍾柔美咁多。（公關提供）