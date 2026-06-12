飛常日誌2劇情6-10集|馬國明隧道生死救援、高海寧劉穎鏇化解危機

《飛常日誌II》是由陳耀全（Andy）監製、黃偉強編審。《飛常日誌2》幾時播？將於6月15日起，逢周一至五晚八點半翡翠台播映。劇集主要演員有主要演員有馬國明、高海寧、劉穎鏇、周嘉洛、朱敏瀚、洪永城、郭柏妍、吳偉豪、戴祖儀、張馳豪、鍾柔美、徐榮。

（劇照）

《飛常日誌II》第6-10集劇情

《飛常日誌II》第六集 (06/22)

因突如其來的身體狀況，可兒不得不暫停飛行。有小狗在寵物運送途中逃出航空箱，勝祥引領飛行區運作員關宇安等人，在複雜的輸送帶系統中尋找，並嘗試以不同方法尋回小狗。

學員安樂屢次未能通過模擬飛行訓練，啟光私下聯絡陳杰，企圖為安樂引薦轉職機場保安，最終致使師生爆發激烈爭執……另一邊廂，尚偉等人前往東莞空港中心展開考察，藉此深入了解香港機場與大灣區貨運網絡的運送流程。同時，張穎在為旅客辦理登機手續，發現行李中有可疑；隨後安檢門響起警報，成軒上前制伏對方。

《飛常日誌II》第七集 (06/23)

芷珊吩咐舒恩負責指導三名從上海抵港的機場實習生。在舒恩帶領新人熟習工作之際，亦接待了一位使用「前海城市候機樓」服務的旅客，怎料對方竟是其父親……另一邊廂，停機坪上的「目視泊位導引系統」突發故障，幸得宇安果斷地以人手指揮航班安全入位。

為捕捉C919升降的珍貴畫面，引來不少飛機迷聚集。這架由港灣航空引進的首架國產C919客機飛抵香港，並接受「水門禮」歡迎。未料正機長於返航前受傷，遂由正休假的啟光臨危受命，在公司破格批准下登機，肩負重任。

《飛常日誌II》第八集 (06/24)

人氣歌手Anson抵港，令接機大堂聚集大批瘋狂粉絲，機場保安遂特別派出曾是Anson前隊友的成軒護送他……同時，張穎陪同一名無成人陪伴的未成年旅客登機，卻得悉女孩的行李內藏違禁品；看似疏忽的背後，竟是女孩為了錯過航班的計劃。

另一邊廂，一艘抵港航班的數名乘客疑似出現食物中毒。為此，機場立即啟動應急程序，迅速安排醫護人員及救護車在停機坪提供支援。當尚偉、啟光、可兒、張穎搭乘無人駕駛列車前往客運廊時，豈料列車突然停電，導致眾人被困於漆黑隧道內……

《飛常日誌II》第九集 (06/25)

早前離開的機長啟光，在帶學員接受海外訓練後，正式返港復職。而在經歷一番思量後，張穎經過內心掙扎，最終決定申請調回空服員崗位，正式重返飛行任務。舒恩被調往停機坪部門跟隨勝祥，從此迎來截然不同的工作環境。

無人駕駛列車在隧道斷電停駛，導致冷氣系統停止運作，令尚偉、啟光、可兒、張穎與多名旅客受困，情況堪憂。雪上加霜的是，其中一名老伯更心臟不適。為求脫險，尚偉帶領旅客沿隧道內的通道步行離開；然而在途中老伯的狀況卻突然轉差。與此同時，為了挽救性命，勝祥要盡快找出內有拯救老伯藥物的寄艙行李，就此展開一場時間競賽……

《飛常日誌II》第十集(大結局) (06/26)

一班客機於惡劣天氣降落時偏離跑道，導致北跑道被迫緊急關閉。面對此嚴峻情境，尚偉、芷珊、雅雯等人迅速作出人流管制和航班編排，務求確保機場維持正常運轉的同時，也可盡快恢復跑道運行。

尚偉被安排參與拍攝機場宣傳片，其生澀表現令人會心一笑。另一邊廂，二副機師可兒迎來飛行生涯的重要考驗，須在機長啟光嚴格監督下接受升級考試……適逢「機場百年印記」展覽舉行，尚偉向記者闡述未來藍圖「SKYTOPIA」，殷切展望每位員工都能在崗位上譜寫獨特篇章。

《飛常日誌II》第1-5集劇情

《飛常日誌II》第一集 (06/15)

香港國際機場因全球系統失靈而陷入一片混亂。為應對這場不可抗力的事故，多位核心人員組成團隊全力處理，當中包括客運大樓及旅客體驗總經理楊尚偉、機場客運服務經理呂、機場保安高級經理陳杰、飛行區值班經理李勝祥，以及見習行政人員程日飛與葉舒恩。為求盡速平息風波，楊尚偉緊急召開了緊急會議。豈料在會議之中，高雅雯竟以新任港灣航空駐機場主管的身份驚喜現身，促成了這對舊識重逢的意外局面。

另一邊廂，在港灣航空的一架航班上，機長郭啟光與二副機師方可兒正專注執行飛行任務。然而，高級艙務長張穎突然發現一名醉酒乘客因酒精中毒昏迷。礙於情況危急，客機面臨必須緊急降落的險境……

《飛常日誌II》第二集 (06/16)

尚偉臨危不亂，藉緊急協調跑道優先權，終成功協助醫療緊急航班安全降落。待系統恢復及機場回復正常後，尚偉在記者會上強調：「人，才是科技故障中最可靠的防線。」前人氣男團成員車成軒新入職任機場保安，豈料卻引粉絲圍堵，頓致陳杰苦惱如何安頓成軒。

另一邊廂，因航班因機件故障需要延遲，引發機場滯留旅客情緒沸騰，幸有張穎耐心疏導。而啟光憑藉豐富經驗，精準判斷飛機維修時限，遂與雅雯在決策上交鋒……及後，當尚偉的徒弟日飛參與「經珠港飛」統籌項目時，銀川突發沙塵暴，全新的考驗又隨之而來……

《飛常日誌II》第三集 (06/17)

方案，最終成功說服雅雯將旅行團改由中衛機場出發。

與此同時，因有地勤人員遭旅客襲擊，陳杰冷靜調度監控系統，並迅速協調警方於航班起飛前攔截疑犯。芷珊將調往上海交流。起初尚偉與勝祥原擔心陳杰難以接受此事，沒想到陳杰卻細心替芷珊備妥生活用品，盡顯柔情一面。

啟光與可兒駕駛貨機時發現機上疫苗溫度異常，兩人遂果斷決定折返香港，就此展開時間競賽……張穎申請轉職地勤獲批，其後卻意外與同樣被派往海天中轉大樓工作的成軒相遇。

《飛常日誌II》第四集 (06/18)

因風切變猛然吹襲跑道，駕駛貨機的啟光與可兒於危急關頭堅持降落，隨即引發航空公司高層啟動「事故調查」，令啟光面臨停飛處分。雅雯身為調查小組成員，手上一票足以左右啟光的飛行生涯，詎料啟光卻作出一個令人始料未及的決定……

網紅章妙妙為了流量，在購買機票後故意錯過航班，藉此發起「機場禁區留宿三日」的挑戰。陳杰遂帶領團隊透過直播互動與監控追蹤展開搜索……因杜拜機場發生嚴重倒塌事故，尚偉未能聯絡身在當地的前妻張若玲，頓時陷入慌亂。

《飛常日誌II》第五集 (06/19)

張穎、成軒在海天中轉大樓遇到疑於船上遺失護照的轉機旅客。為了盡速尋回失物，二人憑藉有限線索，爭分奪秒於客船返航前展開搜索。

隨着颱風逼近，機場緊急啟動應變機制，令尚偉、陳杰、勝祥都嚴陣以待。期間，日飛偶然發現因航班取消而滯留的管弦樂團，遂發起一場即興音樂會。當悠揚的樂曲在接機大堂響起，頓時成為颱風夜最動人的風景。

在機師訓練方面，啟光擔任「見習機師培訓課程」導師，對為生計奔波而遲到的學員徐安樂極之嚴苛，似要將安樂踢出學院。與此同時，可兒於健身房鍛練時突感胸悶不適……

（劇照）

《飛常日誌II》演員人物

馬國明 飾 楊尚偉（客運大樓及旅客體驗總經理）

馬國明飾演楊尚偉（官方提供圖片）

高海寧 飾 呂芷珊（機場客運服務經理）

高海寧飾演呂芷珊（官方提供圖片）

劉穎鏇 飾 高雅雯（港灣航空駐機場主管）

劉穎鏇飾演高雅雯（官方提供圖片）

周嘉洛 飾 程日飛（機場見習行政人員）

周嘉洛飾演程日飛（官方提供圖片）

洪永城 飾 陳杰（機場保安總保安主任）

洪永城飾演陳杰（官方提供圖片）

朱敏瀚 飾 郭啟光（港灣航空正機長）

朱敏瀚飾演郭啟光（官方提供圖片）

郭柏妍 飾 方可兒（港灣航空機師）

郭柏妍飾演方可兒（官方提供圖片）

戴祖儀 飾 張穎（空中服務員/港灣地勤主管）

戴祖儀飾演張穎（官方提供圖片）

吳偉豪 飾 關宇安（飛行區運作員）

朱敏瀚飾演郭啟光（官方提供圖片）

張馳豪 飾 車成軒（航空安檢督導）

張馳豪飾演車成軒（官方提供圖片）

鍾柔美 飾 葉舒恩（機楊見習行政人員）

鍾柔美飾演葉舒恩（官方提供圖片）

徐榮 飾 李勝祥（飛行區值班經理）