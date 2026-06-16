悼念80年代當家花旦陳敏兒　TVB深宵重播《獵鷹》再現經典警校戀

資深藝人陳敏兒於6月12日因病離世，令人惋惜。為與觀眾一起懷念這位TVB 80年代當家花旦，無綫明晚（17日）開始，11點55分的深宵時段將播映於1982年12月首播的經典劇集《獵鷹》，主要演員有劉德華、陳敏兒、葉德嫻、劉兆銘、劉江、曾慶瑜等。



無綫將播映於1982年12月首播的經典劇集《獵鷹》。（公關提供）

陳敏兒劉德華演警校情侶上演虐心戀

《獵鷹》由陳敏兒和劉德華首度擔正並飾演情侶，並奠定了陳敏兒無綫當家花旦的地位，劇情主要描寫當年新一代警官的成長過程。敏兒姐與華仔在劇中飾演一對青梅竹馬的警校情侶—江大偉及王嘉琦。故事前半段，江大偉在學堂中對王嘉琦呵護備至，譜出甜蜜學堂戀曲。然而隨著江大偉奉命潛入販毒集團擔任臥底、表面上必須自甘墮落後，不知內情的嘉琦即大受打擊，兩人被迫展開一場虐心的情感對峙。

陳敏兒劉德華演警校情侶上演虐心戀。（公關提供）

陳敏兒曾透露劉德華拍戲時愛與車賽跑

並成為了不少觀眾心目中無法超越的集體回憶。敏兒與華仔不僅在劇內留下不少令人難忘的畫面，二人劇外同樣有著不少經典趣聞。陳敏兒曾回憶指，當年的華仔非常愛玩，拍攝步操戲時會與拍攝車賽跑。

陳敏兒曾透露劉德華拍戲時愛與車賽跑。（公關提供）

《獵鷹》故事大綱

江大偉（劉德華飾）是一個充滿理想的大學生，他投身警界，從考入幫辦學堂受訓，進而如何出身警官，而圍繞在他身邊卻是各式各樣的警務人員，他們的性格和背景均不同，於是做人方式便有所分別，其中雖然有害群之馬，但也有盡忠職守的。

《獵鷹》故事大綱。（公關提供）

鑒於毒梟的無法無天，江大偉接受上司的密令，佈局遭人陷害革職，成為臥底神探，為販毒頭子（劉兆銘飾）的得力助手工作，虛與委蛇，實行搜集販毒頭子的犯罪證據。做了臥底的江大偉，表面上性情大變，得不到父親戚幹（劉江飾）和女友王嘉琦（陳敏兒飾）的諒解，有冤無路訴，充份描述了當警務人員的痛苦。他幾經辛苦，搜集了許多罪證，最終「獵鷹」成功。