鍾柔美不敵師妹李茵彤無緣新劇　星途受挫大方回應一切聽從安排

撰文：河伯
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現年19歲的鍾柔美（Yumi），2021年參加無綫（TVB）電視歌唱選秀節目《聲夢傳奇》第一季奪得季軍後入行，憑甜美外形與跳唱實力，一度人氣高企。惟去年聖誕節，她因錯手流出與緋聞男友的親密啜面片段，純情形象受損，事後她坦承曾講大話，並公開道歉，星途隨即蒙上陰影。

鍾柔美（Yumi）。（IG@yumichung1221）

新劇主角落入師妹手中

形象受損後，鍾柔美的工作量明顯減少，星途每況愈下。無綫早前宣布全新處境劇《愛·回家之三代同糖》演員陣容，由《聲夢傳奇2》畢業生李茵彤（Desta）夥拍車婉婉、吳若希（Jinny）擔正主角。消息一出，外界隨即將焦點放在同為「聲夢」出身的鍾柔美身上，有傳她原本有機會擔正該劇，最終卻敗給師妹李茵彤。對比同期出道的張馳豪劇接劇星途順遂，鍾柔美的處境顯得格外冷清。

鍾柔美與李茵彤合照。（IG@desta_l_e_e）

鍾柔美大方恭喜師妹李茵彤

鍾柔美近日出席活動時，被問及李茵彤的相關話題，態度大方。她提到兩人同月同日生日，由衷為對方感到高興。當被追問會否主動向公司爭取劇中其他角色時，她坦言一切聽從公司安排，並表示：「我入行原因係想唱歌跳舞，細個已經做過童星，入行後公司畀機會我拍劇，令我有好多機會嘗試，所以一切都係順其自然。」

鍾柔美大方恭喜師妹李茵彤。（IG@yumichung1221）
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