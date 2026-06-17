宣萱指唱歌壓力大過MV激咀古天樂　為紅館演唱會合體嘗試旅行改期

宣萱昨日（16日）現身品牌限定主題店開幕活動，講到早前與古天樂拍廣告並開金口合唱《無時空之戀》，宣萱不諱言唱歌比拍咀戲大壓力好多，錄音時簡直壓力爆錶，更怕一個好廣告毀在自己身上，大爆：「有首歌之後，我同經理人講點解咁高音嘅？我唱唔到，佢話已經降咗兩個Key，我話『吓？咁試吓唱啦！』要唧起把聲。」不過今次之後她想找老師精進歌藝，不但透露有機會在古天樂演唱會上與對方合體，更自爆想學Rap！

（陳順禎攝）

生日會加開名額 仍難滿足所有fans

已有一段時間沒有出席公開活動的宣萱，獲不少Fans到場守候，她表示幸好8月有每年都舉辦的生日會，但雖然已將參與人數由130人增至190人，但始終無法滿足所有想出席的fans，也有部份支持者表示很擔心抽不中名額：「其實都只可以咁上下，好多人想參加，但係你又希望俾多啲時間，因為我會逐枱同佢哋傾偈，又會玩遊戲、好多嘢。」

拍廣告導演臨場加插與古天樂世紀激吻環節：希望大家睇得開心

講到早前跟古天樂拍廣告及出歌，她也覺得很高興：「我覺得可以喺演藝生涯拍到一個咁嘅廣告，因為我腦裏面成日覺得，係鐵達時，我哋細個嘅時候，第一次見到個廣告有故事性、好感人，但係冇諗過自己有機會。」她又透露咀戲是導演臨時加，自己埋位時先知，但只要劇情有需要她就會做，所以十分爽快答應：「初初都剩係得一個shot嘅啫，初初淨係沙灘嗰度，突然間去到晚裝，唔知點解導演又話不如咁喎，我話『好呀。』」拍攝時他們咀了分幾鐘，宣萱笑言：「我個腦都諗緊，仲唔cut嘅？因為個攝影師係handheld，不停圍住我哋，我諗導演睇到有佢要嘅Shot佢先會嗌停。」不過她與古生早有默蝕，相信對方冇乜所謂，表示：「因為合作得太多，最緊要睇件事，成件事係會完整，同埋好完美，你拍一個廣告都希望除咗有draw之外，都希望睇得開心。」

（陳順禎攝）

錄音四日壓力爆錶 怕自己歌喉差搞砸成品

雖然咀戲輕鬆完成，但宣萱就不諱言唱歌才是最大壓力，錄音的四日可用「壓力爆錶」形容，更謂：「我直程人生冇試過拍一個廣告咁大壓力！唱歌都係後尾話俾我哋聽要唱，但係我覺得係一個……喺演藝生涯裏面有一個咁嘅機會，拍到咁樣，再唱埋歌，係好難得，所以一定會做。」她指唱歌是最後才進行的步驟，但前面見到廣告拍得很好，反而使她更擔心，怕自己把事情搞砸。宣萱又笑說：「時間好短，我要洗腦式聽熟首歌，到有首歌之後，我同經理人講點解咁高音嘅？我唱唔到，佢話已經降咗兩個Key，我話『吓？咁試吓唱啦！』要唧起把聲，我又唔識監製Gareth，我未見過佢，好緊張，成個人去到第一日錄到好少嘢，我知佢好似氹細路仔咁，盡量同我傾吓偈，『你要唔要食嘢？要唔要飲嘢呀？』等你放鬆啲，我直程叫我經理人可唔可以唔好去，我仲記得第一句錄嘅時候，我喺玻璃見到佢兩個坐喺度，我直程望住佢兩個，我唱唔到。咁我問佢可唔可以遮住，佢話得得得得得，咁就幫我將啲嘢褪位。佢話我幫你熄燈，我話唔好，我要睇到啲歌詞嘅。我都要盡量執，後尾古仔錄嗰時，佢話for佢，佢唔夠，佢要再遮多啲。」

（陳順禎攝）

（陳順禎攝）

自評歌藝勉強合格 預告有機會與古生紅館合體：想學Rap

問到宣萱會畀自己歌藝幾分，她思索一會：「嘩，勉強合格啦，但唔係好囉我覺得。」至於古生的歌藝，她則笑問：「可唔可以唔答？咁我哋兩個都唔係歌手，我覺得OK啦，我諗觀眾聽眾都唔會有嗰個要求。」不過古生日前宣布將舉行紅館演唱會，很多觀眾都想見到兩位同台首唱《無時空之戀》，她只簡單說：「去到咪唱囉，睇下我去唔去到。因為原本打算開完生日會，放假去旅行，所以要調節下啲期。」宣萱指今次錄音前其實有臨急抱佛腳找老師學唱歌，上了三小時課，都覺得有所得著，所以有意再學，更驚爆：「我好想學Rap！」記者建議她請教同場的Tyson Yoshi，她說：「我知呀，有一日我都問監製，我話我好想Rap，佢教咗我，佢話Rap一定要有態度，你唔可以用一個正常Jessica把聲去錄，你要搞到唔似你把聲。所以我都喺度諗緊，好羨慕啲人識Rap，我覺得要做多啲唔同嘅嘢。」至於會否跟Tyson Yoshi合唱，她表示：「我驚佢唔好意思推我，但係又唔想難為自己，我都唔敢問佢。」

（陳順禎攝）