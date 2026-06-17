蔡一傑驚傳暴瘦憔悴　樊亦敏曬最新合照闢謠雙頰飽滿狀態大勇

現年59歲的「草蜢」成員蔡一傑自2024年公開罹患腦癌後，健康狀況備受關注。今年演唱會上，他在台上吐露抗癌心聲，更是坦言「癌細胞已經擴散」，不過他強調自己絕不放棄，依舊保持樂觀積極治療。



蔡一傑曾接受開腦手術。(ig圖片)

樊亦敏曬與蔡一傑合照粉碎暴瘦傳聞

日前有網民在茶餐廳捕獲蔡一傑，並指他身形消瘦且面帶憔悴，一度引來大批歌迷憂心。不過，近日在《愛·回家》中飾演「三太」的樊亦敏在社交平台上載了一張與蔡一傑在茶餐廳的同框合照，並配文：「超開心，當食飯都撞到蔡一傑」，照片中的蔡一傑精神飽滿，間接為其健康狀態闢謠。

樊亦敏曬與蔡一傑合照粉碎暴瘦傳聞。（IG@amyfan3796）

蔡一傑相中精神狀態極佳

從樊亦敏分享的合照中可見，蔡一傑頭戴黑色棒球帽，身穿白色貼身背心並外著牛仔外套，相當時尚有型。他不僅面色紅潤、雙頰飽滿，精神狀態更是極佳。格外吸睛的是他手臂上結實的肌肉線條，身形相較從前壯實了不少，完全看不出曾與病魔纏鬥的病態，整個人十分健康。

當中大病初癒的蔡一傑更一度在台上感動落淚，直言：「我返嚟啦」。(陳順禎 攝)

蔡一傑曾發佈健身房影片力證健康

事實上，面對外界對其健康狀況的種種揣測，蔡一傑早前已用實際行動闢謠。他曾在社交平台分享一段在健身房運動的短片，片中他輕鬆完成多組仰臥起坐，體能狀態驚人。當時他便發文澄清：「我本人非常健康，每日做運動，吃得好，睡得飽。」如今再加上與樊亦敏這張活力十足的最新合照，足以證實其身體已日漸康復，讓一眾憂心的歌迷放下心頭大石。