蔡一傑曬做GYM片回應茶餐廳被網民捕獲「暴瘦相」：我很好請放心

草蜢蔡一傑罹患腦癌開刀，4月才剛在演唱會上驚吐「癌細胞已擴散」，讓外界十分憂心，而日前就有網友在茶餐廳驚喜捕獲野生蔡一傑，讓他的抗癌近況正式曝光！



雖然私底下的他看起來消瘦不少，還被部分媒體冠上「暴瘦、憔悴」等形容詞，但面對粉絲親和力依舊，不僅大方答應合照，還親自掌鏡傳授自拍角度。

蔡一傑戴帽難掩抗癌疲態。（抖音圖片）

隨著「暴瘦憔悴」的傳聞鬧得沸沸揚揚，蔡一傑正面回應，他5月29日晚間在社交平台 Threads曬出一段自己正在做運動的活力影片，並發文無奈反擊：「請大家不要相信那些失實的報道，我本人非常健康，每日做運動，吃得好，睡得飽。」字裡行間充滿元氣，直接用行動打破外界的病重傳言。

蔡一傑曬出自己在運動的影片，要外界不用擔心。（Threads@djremus_choy）

身為資深男團「草蜢」成員的蔡一傑，自2024年公開罹患腦癌並曬出開腦手術後的巨大傷疤後，健康狀況就備受矚目。今年適逢草蜢成軍40周年，在香港紅館盛大舉辦的《GRASSHOPPER THREE IN LOVE CONCERT 草蜢演唱會2026》上，蔡一傑在台上赤裸吐露抗癌心路歷程，坦言本以為手術後能迎來轉機，卻被醫生告知「癌細胞已經擴散」，不過他強調自己絕不放棄，依舊保持樂觀積極治療。

但也因為如此，近期有報導他戴著黑色棒球帽、低調在茶餐廳用餐的近照曝光後，其消瘦的身形便被過度解讀。蔡一傑在發文中坦言，不理解為何會有這些失實報導：「令每一個關心我的人現在變為擔心。」同時他也貼心地向粉絲道歉並報平安：

真的對不起大家，我很好請放心 。

看到偶像親自發文澄清，還附上精氣神十足的運動影片，大批歌迷這才鬆了一口氣，紛紛湧入 Threads 留言區為他應援，大讚天王正能量滿滿，也期盼他能繼續保持健康體魄，早日回歸舞台。

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