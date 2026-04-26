草蜢演唱會｜蔡一傑細述得腦腫瘤見到醫生當刻心情：我心知不妙

組合草蜢今年成軍40周年，亦是他們相隔4年再於紅館舉行演唱會，一共七場的《Three In Love 草蜢演唱會2026》今日（26日）揭開序幕。三子以一連串的快歌先為演唱會炒熱氣氛，而感性的蔡一傑率先表示：「我哋上年真係以為草蜢40周年搞唔到。」雖然他未有說明原因是什麼，但相信是他因腦腫瘤而要接受手術有關。

草蜢三子又唱又跳，十分落力。（陳順禎 攝）

草蜢三子又唱又跳，十分落力。（陳順禎 攝）

蔡一傑剖白發現腦腫瘤經過

隨後蔡一傑在唱完歌後在舞台上獨自剖白當時得知腦腫瘤的心情，他表示因身體出現問題而去看醫生，但醫生卻表示：「我見到佢個樣，我心知不妙，咁佢話蔡先生你冷靜啲，你個腦裏邊有個7 cm嘅陰影。」蔡一傑指他很快就下決定做手術，在一星期後就做了這個手術。但好景不常：「我以為係做起個手術之後就會好好啦，第二日上到病房嘅時候，我嘅主診醫生又再同我間房間又叫埋屋企人，佢話蔡先生你嘅癌症確診咗啦。」

蔡一傑獨自在台上剖白內心感覺。（陳順禎 攝）

蔡一傑不放棄選擇及時行樂

雖然一次又一次打擊著蔡一傑，但他都沒有放棄，繼續去尋找醫治的方式：「喺人生裏面遇到許多唔開心啊，好唔順意啊嘅時候，其實我哋嚟到呢個世上人生走一回，其實匆匆就好快過。所以我覺得大家分享嘅係，既然到呢個世上，我哋就要玩得痛快，畫到呢一張圖畫紙最靚為止先至離開呢個世界，有好多人同我講及時行樂。」雖然蔡一傑講完有一點點「眼濕濕」，但他很快便收拾心情唱下一首歌《及時行樂》。

蔡一傑積極尋找醫治癌症方法。（陳順禎 攝）