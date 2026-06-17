黃百鳴入獄｜曾打造《家有囍事》喜劇系列　開創香港電影黃金盛世

資深電影人黃百鳴早前因被控內幕交易遭裁定罪成，被判囚5個月及罰款逾9.9萬元，獲准以20萬元保釋等候上訴。今日（17日）黃百鳴到法院申請撤銷擔保，獲裁判官高偉雄批准，須即時服刑。這位現年80歲的影壇巨頭，曾是香港電影黃金時代的重要推手，如今淪為階下囚，處境令人唏噓。



被告黃百鳴。(陳蓉攝)

黃百鳴被裁定內幕交易罪成。(陳蓉攝)

曾是電影界推手創立新藝城造星

集導演、編劇、監製、演員及電影公司老闆於一身的黃百鳴，在電影界地位舉足輕重。他在80年代與麥嘉、石天等人創立「新藝城」，開創了港產片的黃金盛世。其後他再創立東方電影，多年來捧紅無數巨星，更是幾代香港人的賀歲片集體回憶。

新藝城之友聚會。（微博@黃百鳴）

締造《開心鬼》與《家有囍事》神話

黃百鳴展現了極高的創作與商業才華，不僅親自執筆編劇的台灣悲劇電影《搭錯車》榮獲多項金馬獎大獎，其監製的《最佳拍檔》系列更屢創香港票房紀錄，達至票房與獎項雙贏。此外，他親自編劇並主演的《開心鬼》系列更是大受歡迎，成功開創了香港青春喜劇的先河。

《開心鬼》為黃百鳴首次飾演男主角的作品，表示當年一眾新藝城的老闆為節省開支於是自己擔任演員。（葉志明 攝）

黃百鳴又談香港電影圈。（節目截圖）

1992年由他監製及主演的《家有囍事》刷新票房紀錄，創下4,900萬票房奇蹟。首集創下的影壇神話，令黃百鳴在往後數十年間相繼將《97家有囍事》、《家有囍事2009》及《家有囍事2020》等系列續作搬上大銀幕。而近年他最矚目的成就莫過於一手打造了《葉問》系列電影。該系列不僅在全球掀起詠春熱潮，更將甄子丹推上國際功夫巨星寶座，證明了黃百鳴獨到的商業眼光。

《家有囍事》劇照

《家有囍事》（劇照）

《97家有囍事》，電影由周星馳、黃百鳴及吳鎮宇等主演。

跨界涉足樂壇親自填詞盡顯才華

除了大銀幕，黃百鳴私下亦極具音樂才華。他曾兼任填詞人，為多部自己出品的電影親自操刀歌曲，當中包括譚詠麟的《小生怕怕》與《創造命運》、張學友的《人人望放假》、以及杜麗莎與開心少女組的《開心鬼》系列金曲，甚至曾一手包辦曲詞。