黃百鳴內幕交易罪成　官斥影響公眾對證券市場信心　判囚5個月

資深電影人黃百鳴（原名黃栢鳴），涉在「天馬影視」公布賣盤前，曾向胞妹開出支票，並在訊息留言稱：「低過0.2，盡買」被指慫恿胞妹掃貨，以進行內幕交易。黃否認指控，並曾辯稱這是反話，指其意是叫胞妹勿買。惟經審後被裁定罪成。案押後至今9日）在西九龍裁判法院判刑，裁判官高偉雄指，黃為推動香港電影業奉獻一生，惟本案影響公眾對證券市場的信心，判監5個月，另判罰9.9萬元及向證監會支付37萬元調查費。高官准黃以20萬元保釋等候上訴。



控方指黃胞妹約獲利103萬

被告黃柏鳴（80歲）被控證監會票控1項內幕交易罪，指他在2017年8月25日至2017年10月17日期間，與某上市法團（即傳遞娛樂有限公司，前稱天馬影視文化控股有限公司）有關連，並掌握他知道屬關於「天馬影視」的內幕消息，慫使或促致黃潔珍進行天馬影視的股份交易。控方早前透露，黃的胞妹在本案獲利約9.9萬，名義上獲利(Nominal profit)約93萬，共計約103萬元。

被告黃百鳴。(資料圖片/陳蓉攝)

黃百鳴今到西九龍法院接受判刑。(葉志明攝)

有公司曾出價以0.319元洽購天馬股份

控方案情指，黃百鳴與子女持有Honor Grace Limited，透過該公司持有上市公司天馬影視文化控股有限公司（天馬）的股份，黃當時是「天馬」的董事局主席。2017年8月18日，Nice Rich Group Limited與Honor Grace Limited簽訂備忘錄，同意以每股0.319元的價格購入若干股「天馬」。

曾發訊息叫胞妹低過0.2元盡買

黃在同月25日收到Nice Rich Group Limited的1000萬元誠意金。他即日向胞妹開出50萬元支票，後在9月27日、10月4日及10日各開出50萬元支票，並在WhatsApp指示胞妹：「明天低過 0.2，盡買」等，胞妹買入總值約160萬元的「天馬」股份。9月17日「天馬」短暫停牌，黃確認有獨立第三方有意購入股份。

黃辯稱盡買是反話

黃在自辯時解釋，他開了4張支票給胞妹以處理胞弟在內地的物業。他只派出了員工代表洽談交易，故他以為有關的收購會不了了之。黃又稱，其胞妹小時後很易哭，黃會叫他「盡情喊」，故他當時說「盡買」是說反話，他其實不想胞妹買入。

官指黃的說法荒謬又牽強

高官早前裁決時批評，黃的自辯「既荒謬，又牽強」，認為他作為一位理性的主席，不會在訊息中向家人表示可在某價位是大量買入其公司股票。針對「盡買」訊息，高官稱明白不同家庭有不同的溝通方式，但是面對面對話時，可憑語氣或表情判斷，靠訊息卻無法觀察，無法達致令其胞妹知難而退的效果。

控方由外聘資深大律師陳政龍代表，黃柏鳴由資深大律師謝華淵代表。

案件編號：ESS 1735/2025