黃百鳴入獄｜曾自爆年輕時有外遇　妻患末期癌症愧疚停工陪伴抗癌

現年79歲的資深電影人黃百鳴涉在2017年「天馬影視」公布賣盤前，慫恿胞妹掃貨，被控內幕交易，日前被法院判處入獄5個月兼罰款，黃百鳴獲准交保，等候上訴。但黃百鳴於今天（17日）撤銷交保，即時服刑。



被告黃栢鳴否認操控內幕交易，將於11月14日開審。(陳蓉攝)

黃百鳴曾自爆年輕時有外遇

黃百鳴與妻子徐文娟於1970年攜手步入婚姻，婚後育有女兒黃漪鈞與兒子黃子桓。妻子徐文娟亦是他的初戀，但是這段婚姻並非一帆風順。黃百鳴曾坦言，自己年輕時曾有過外遇。

24歲的黃百鳴與妻子。（影片截圖）

黃百鳴為彌補過錯全力陪伴妻子抗癌

1997年，徐文娟不幸被確診為卵巢癌末期，醫生在為其剖腹準備進行切除手術時，才驚覺她的腹腔內早已布滿腫瘤，且伴隨嚴重的腹水，根本無法動刀。當時醫生表示徐文娟可能時日無多時，讓黃百鳴深感愧疚與自責。為了彌補過錯，他毅然決定放下手頭所有的工作，並叫身在加拿大讀書的兒子立刻返港，一家人齊心協力陪伴妻子對抗病魔。

黃百鳴全家福。（網上圖片）

黃百鳴為妻子親身試藥

黃百鳴為了妻子，四處打聽民間偏方，甚至親身試藥。聽說有一劑藥治好過血癌患者，就自己試著吃，確認沒問題，才敢給妻子服用。妻子在醫院接受化療期間，他特地遠赴廣東一處偏僻地方為妻子打齋祈福。為讓妻子呼吸新鮮空氣，黃百鳴每日凌晨四點便起身，陪同她練功。就這樣堅持了大半年，妻子體內的癌細胞竟徹底消退，原本七厘米大的腫瘤縮至僅一厘米，後續順利透過手術切除，多年來從未復發。

2016年1月8日，黃百鳴出席「天馬影視文化」周年晚宴。（資料圖片 / 符祥定攝）

黃百鳴出版著作傳遞抗病正能量

黃百鳴將這段感人的經歷，親筆撰寫並出版了勵志著作《生存．奮鬥》。他希望透過自身真實故事，鼓勵無數癌症患者與其家屬，向大眾傳遞勇敢樂觀對抗病魔的正能量。這段特殊的經歷，也讓黃百鳴一家人的感情變得更加緊密。他坦言，自己當年放下所有事業、全心全意陪伴妻子對抗癌症，也在子女心中樹立了良好榜樣，讓孩子看見身為丈夫與父親應有的擔當。