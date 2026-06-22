經典配角爆周星馳點樣請佢拍《功夫》　半夜奪命Call：有冇搞錯

83歲的趙志凌師傅是《功夫》裡面的經典配角，飾演裁縫兼鐵線拳高手，他表現風趣抵死，但在大戰斧頭幫時力戰百人，縱使最後被兩大高手打敗，不過他卻憑此角走紅，亦受到星爺賞識，之後再拍電影《西遊·降魔篇》和《美人魚》。趙志凌硬橋硬馬真功夫出名，當今首屈一指的洪拳大師，他師承於父親趙教，而趙教就是師承林世榮（第一代傳人）。他創辦了「國際洪拳趙志凌國術會」，全球弟子超過20萬人，是位在武術界擁有崇高國際地位和影響力大師。

星爺電影《功夫》中，飾演鐵線拳高手。（影片截圖）

趙志凌拍《功夫》時不慎打斷肋骨和手指。（影片截圖）

趙志凌師傅私下都相當鬼馬。（武備志）

周星馳半夜奪命Call

趙志凌師傅最近在自己的社交平台講返當年收到周星馳邀請拍《功夫》的情況，他直言第一反應係「出奇到不得了」！趙師傅笑住話：「我當然好出奇啦！哈哈！周星馳搵我？周星馳搵我做咩？好難搵到我嘅喎，真係啊！因為呢，我已經移民去咗美國啦，好耐啦，我已經冇拍戲好耐啦！半夜三更，佢喺香港係日頭嘛，佢打電話畀我係日頭，我哋嗰邊係夜晚，瞓緊覺時間，叮叮噹噹，哇！周星馳打電話搵我，搵我做電影喎！」當時趙師傅完全摸不著頭腦，心諗：「我有冇搞錯啊，點解你會搵我？你點搵到我㗎？」

當時趙志凌師傅已經移民到美國。（影片截圖）

曾抱懷疑但被周星馳說服

但作為一代洪拳宗師，趙師傅當時並不是說拍就拍，對電影內容跟武術傳承有好大的堅持。他直言：「我話個內容係點？個情況係點？緊係要講清講楚啦，唔好話阿福阿水，拍你周星馳又如何？你如果攪我嘅戲路，呢樣嘢唔得嘅時候，喂，我幾廿年啊，我今年八廿幾歲，我哋從小教到而家，弘揚功夫去到全世界，全世界國家都有我嘅分會，我嘅membership，係嘛？所以係影響到好緊要，尤其是我中國嘅功夫文化、洪家，又係我哋嘅電影嘅文化。」

趙師傅坦言，當時星爺好有誠意地說服自己，星爺跟他說：「好多人鍾意睇電影，所以點解呢，你做啦！呢套戲呢，就一定要推廣你嘅，將你嘅功夫、你嘅洪拳發揚光大！」趙師傅聽完，雖然覺得可以藉此推廣洪拳文化，但依然嚴謹地指：「我話係咩？睇下個劇本先！」相信其後趙師傅亦被劇本所吸引，因此接拍《功夫》，成就永恆經典。