【功夫15週年】周星馳御用串星趙志凌　拍戲太投入斷肋骨斷手指

由「星爺」周星馳主演的《功夫》今年上映15週年，戲中的阿星、包租婆、包租公、斧頭幫、醬爆和火雲邪神等等令人印象深刻，當然也少不了隱居的3位高手，苦力強、油炸鬼和裁縫勝，而早前洪金寶大哥出席焦點影人「香港名家講座」時，就有提及3位高手出場一幕正是出自他的手筆！

裁縫勝、咕喱強、油炸鬼3人的打鬥畫面極好睇！（影片截圖）

出場一幕由洪金寶操刀

當日洪金寶大哥：「開始嗰啲黑幫出嚟打佢哋班人，然後有一個咕喱、一個裁縫、賣油炸鬼嘅，記唔記得有嗰場戲？嗰場戲係我拍嘅！」其中扮演娘娘腔裁縫勝的趙志凌先以着白色短褲內透紅底橫出場，更被包租婆元秋大鬧：「你一日屎忽鬼你成世都係屎忽鬼，你睇你着條紅底橫白裡透紅，出嚟慶功啊？着咗尿布未啊？」雖然他表現風趣抵死，但在大戰斧頭幫時力戰百人，縱使最後被兩大高手打敗，不過他卻憑此角走紅。更意想不到是，趙師父本人是洪拳黃飛鴻第三代傳人，實在是大有來頭！

元秋大鬧裁縫勝一幕勁經典！（影片截圖）

洪金寶痛心功夫片難吸引年輕人︰唔通叫人練完功第日賣叉燒包呀？

趙志凌大師私下都相當鬼馬。（武備志）

在現實中，趙志凌今年已經76歲，是當今首屈一指的洪拳大師，他師承林世榮（第一代傳人），而王家衛拍攝《一代宗師》最鍾意的大師人選亦是他！他創辦了「國際洪拳趙志凌國術會」，全球弟子超過20萬人，是位在武術界擁有崇高國際地位和影響力大師。

趙志凌拍《功夫》時不慎打斷肋骨和手指。（影片截圖）

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成御用串星 星爺尊重有加

趙志凌跟星爺合作次數亦不少，他也不介意角色的設定，所以演出了《功夫》中的娘娘腔裁縫勝，不過在拍攝期間，為了拍出預期效果，他不慎摔斷肋骨，更打斷了手指。

以大師的角度看，他曾表示星爺的腿功比較好，而且星爺不論在拍戲還是私下對他都特別尊重，更有邀約他出演《西遊·降魔篇》和《美人魚》，同樣是飾演搞笑角色。另外曾經傳出星爺會開拍《功夫2》，相信成事的話，星爺都會再請趙志凌大師一同攜手合作，展現中國功夫！