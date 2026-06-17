《新聞女王3》《正義女神2》齊開拍　佘詩曼未表態出演成最大懸念

TVB日前移師深圳舉行大型發布會，隆重宣布一口氣開拍四部重頭劇，陣容鼎盛。當日陳豪、高海寧、譚俊彥及羅子溢等一眾一線藝人齊齊現身撐場。消息一出，隨即引爆網民瘋狂討論。然而，全場最關心的焦點是靈魂人物「Man姐」佘詩曼究竟會否回歸？而她至今仍未正式表態。

TVB深圳發布會群星雲集宣布四部新劇齊開拍。（TVB）

四大重頭劇同步推進

發布會當日場面浩大，TVB展現出龐大的影視野心，一口氣公布了四部重點劇集的製作藍圖。除了最受矚目的《新聞女王3》及《正義女神2》兩大王牌續作外，更宣布開拍為高海寧度身訂造的獨立衍生劇《新聞官許詩晴》，以及全新打造的黃金律政劇《模範律師團》。四劇同步推進的佈局，讓劇迷非常期待。

對於爭奪《新聞女王3》的入場券，陣中演員早已蠢蠢欲動。高海寧早前自信表示「應該唔會冇我掛？」，暗示自己已穩拿續集入場券。而譚俊彥更當場向對手「下戰書」，揚言要在新一季「踢走何廣沛」，誓要延續自己與佘詩曼之間的感情線。

《新聞女王3》及《正義女神2》兩大王牌即將推出續作。（《新聞女王2》劇集截圖）

佘詩曼的兩難抉擇：有意轉戰監製

雖然劇迷熱情高漲，但靈魂人物佘詩曼的態度卻顯得相當審慎。佘詩曼早前曾公開透露，編劇在創作《新聞女王》劇本時過程極度艱辛，她甚至笑言不希望再為難編劇。佘詩曼曾坦言，自己連續多年以強悍的女強人姿態征服觀眾，很擔心持續出演同類角色會令觀眾產生視覺疲勞。她更透露未來有意挑戰幕後工作，嘗試擔任「劇集監製」，不排除會減少幕前高強度的演出，轉以另一種身份參與製作。

其實佘詩曼近年憑藉細膩且霸氣的演技，事業早已創下終極巔峰。她不僅接連橫掃了《萬千星輝頒獎典禮2023》及《萬千星輝頒獎典禮2025》的最佳女主角寶座，同時也將第29屆亞洲電視大獎最佳女主角、以及亞洲影視內容大獎2024劇集女主角金獎等重量級榮譽收入囊中，大熱形象深入民心。

佘詩曼奪得大灣區視后。（TVB節目截圖）

網民反應兩極：非佘詩曼不可

得知《新聞女王3》正式開拍，網民的反應瞬間陷入兩難局面。部分力挺派粉絲瘋狂留言懇求佘詩曼回歸，認為沒有佘詩曼飾演的Man姐根本稱不上是《新聞女王》。但也有不少理性的觀眾直言應該「見好就收」，擔心勉強拍續集會破壞前作辛苦建立的神級口碑。與此同時，更有業內網民指出由於大中華區的廣告贊助和巨額投資，大部分都是衝著佘詩曼個人的超強號召力而來，如果佘詩曼最終決定不接拍，恐怕會導致續集的投資預算大手筆削減。到時候改由其他演員擔正，既難免被觀眾拿來比較，又可能因預算不足而影響劇集質素。